「台江夜行」要報名了！走進內海遺址認識生態與歷史人文

台江國家公園管理處多年來與台南在地NGO團隊攜手推動「台江夜行」，邀請民眾透過實地行走認識園區的濕地生態與歷史人文，深受民眾喜愛，今年這項各界引頸期盼的活動，將於11月1日登場，並在10月1日開放網路報名，名額只有250個，有興趣的要把握報名時間，也一起以行動守護河川、守護土地。

台江處說，「台江夜行」活動的安排是，活動當天午後自台江處出發，先搭乘膠筏探訪四草湖的內海遺跡，接著沿著北汕尾海堤前行至鹿耳門安檢所，在夕陽與海風吹拂下稍作休憩。夜幕低垂後，隊伍將踏上神秘的北汕尾沙灘，縱走至鹿耳門溪口，再沿溪而行途經鎮門宮與天后宮，體驗先民的信仰文化。最後折返台江處領取證書，整個行程預計於晚間9時30分結束。

台江處也提醒，「台江夜行」是結合環境教育與長距離健行的挑戰，需要良好的體能與耐力。活動將於10月1日上午10時起開放網路報名，共計250個名額，每人費用300元，額滿即止。更多活動資訊，歡迎至台江國家公園網站（https://www.tjnp.gov.tw/）查詢，或電洽「台江夜行」執行小組（06-5933726）。