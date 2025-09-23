快訊

影／嘉義綠鬣蜥移除近2萬隻 風災豪雨驚擾族群擴散恐失控

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
綠鬣蜥喜好棲息在溪流灘地與雜木叢林，去年底起因水利署第五分署進行八掌溪疏浚，加上7月颱風豪雨擾動棲地，導致綠鬣蜥大批外竄。有農民驚見牠們爬上農機車頂，親手捕捉。記者魯永明／翻攝
綠鬣蜥喜好棲息在溪流灘地與雜木叢林，去年底起因水利署第五分署進行八掌溪疏浚，加上7月颱風豪雨擾動棲地，導致綠鬣蜥大批外竄。有農民驚見牠們爬上農機車頂，親手捕捉。記者魯永明／翻攝

外來入侵種綠鬣蜥近年來在中南部擴散，對農作物與生態造成威害，嘉義縣淪為災區。根據縣政府委託學者調查，目前縣境內綠鬣蜥數量已超過2萬5千隻，主要分布水上、中埔及八掌溪河床地，近期因風災豪雨驚擾，族群往太保、義竹等地擴散，農民憂心恐失控。

綠鬣蜥喜好棲息在溪流灘地與雜木叢林，去年底起因水利署第五分署進行八掌溪疏浚，加上7月颱風豪雨擾動棲地，導致綠鬣蜥大批外竄。有農民驚見牠們爬上農機車頂，親手捕捉。農民反映，綠鬣蜥雖不攻擊人類，但常啃食水稻、玉米等作物的嫩葉，造成損失。縣政府去年編組「獵蜥大隊」，並招募在地獵人接受培訓，提升捕捉能量。截至9月21日，已有69名合格獵人投入移除工作，共捕捉1萬9291隻綠鬣蜥，發放獎勵金高達458萬6900元。

獵蜥大隊常用工具包括長桿套索、彈弓魚鏢等，獵人形容綠鬣蜥外型猶如「小恐龍」，成體龐大、善於跳水逃竄，捕捉相當不易。根據規定，獵人捕獲體長超過30公分的綠鬣蜥，每隻可獲得500元獎勵；小於30公分者則給付200元。獎金按月核發，僅限通過授訓的合格獵人申領。不過，前一陣子因獎勵金額度用罄，捕捉作業一度出現近1個月空窗期，讓綠鬣蜥族群趁勢擴張。縣府畜產保育科表示，目前追加經費已到位，捕捉行動持續進行。

專家提醒，綠鬣蜥每年11月進入繁殖期，公蜥體色鮮豔並尋找母蜥交配，一隻公蜥可與多隻母蜥交配。嘉義大學生物資源系助理教授陳宣文指出，移除策略應以捕捉母蜥為優先，

比單純移除公蜥更能有效抑制族群擴張。縣府呼籲民眾協助通報綠鬣蜥蹤跡，配合專業獵人捕捉，共同守護農田與生態環境。

綠鬣蜥喜好棲息在溪流灘地與雜木叢林，去年底起因水利署第五分署進行八掌溪疏浚，加上7月颱風豪雨擾動棲地，導致綠鬣蜥大批外竄。有農民驚見牠們爬上農機車頂，親手捕捉。記者魯永明／翻攝
綠鬣蜥喜好棲息在溪流灘地與雜木叢林，去年底起因水利署第五分署進行八掌溪疏浚，加上7月颱風豪雨擾動棲地，導致綠鬣蜥大批外竄。有農民驚見牠們爬上農機車頂，親手捕捉。記者魯永明／翻攝
綠鬣蜥喜好棲息在溪流灘地與雜木叢林，去年底起因水利署第五分署進行八掌溪疏浚，加上7月颱風豪雨擾動棲地，導致綠鬣蜥大批外竄。有農民驚見牠們爬上農機車頂，親手捕捉。記者魯永明／翻攝
綠鬣蜥喜好棲息在溪流灘地與雜木叢林，去年底起因水利署第五分署進行八掌溪疏浚，加上7月颱風豪雨擾動棲地，導致綠鬣蜥大批外竄。有農民驚見牠們爬上農機車頂，親手捕捉。記者魯永明／翻攝

