丹娜絲颱風重創嘉義樹木園提前開園 珍寶老樹「單子紅豆」現況曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
7月6日登陸嘉縣中度颱風丹娜絲，重創百年歷史嘉義樹木園，導致園區休園超過2個月。經林業試驗所嘉義研究中心全力清理，園方昨天提前開園，風災過後滿目瘡痍景象，讓民眾體驗大自然的威力。記者魯永明／攝影
7月6日登陸嘉縣中度颱風丹娜絲，重創百年歷史嘉義樹木園，導致園區休園超過2個月。經林業試驗所嘉義研究中心全力清理，園方昨天提前開園，吸引不少民眾迫不及待入園運動、休閒，重溫綠意盎然的環境。園區最受矚目的102歲珍寶老樹「單子紅豆」，也在風災受損。這棵全台唯一會開花結果單子紅豆，其枝幹頂端強風吹斷，但整株樹仍屹立健壯，讓不少樹木迷鬆了一口氣。

「單子紅豆」歷史悠久，1923年由日本植物學者金平亮三自南洋引入台灣，栽植台北植物園、六龜扇坪工作站及嘉義樹木園3處。如今僅嘉義樹木園的單子紅豆能順利開花結果，更顯其珍貴。颱風威力造成園區大規模災損，包括268棵樹木倒伏、181棵樹幹折斷，另有超過3000棵樹枝斷裂。涼亭被摧毀未重建。風災過後滿目瘡痍景象，讓民眾體驗大自然的威力，有人建議保留部分現場作自然教育展示區。

修復作業創園區休園時間最長的紀錄。由於園內樹木多具學術研究價值，處理方式與一般公園路樹不同，非清除外運堆置交廠商去化，而是調查研究部分再利用。林業單位動員超過500人次搶修，優先清理柏油道路及人行道上的倒木，確保主要動線暢通。

園區多數步道整理完畢，但仍有部分木棧道受損，園方掛上公告牌禁止進入。然而少數遊客不遵守規定，私自闖入封閉區域，造成安全疑慮。樹木園呼籲民眾務必配合管理措施，尊重園區封閉區域，避免危險發生。樹木園兼具教學研究、林業試驗與休閒功能，園方持續清理園區，在安全無虞下逐步恢復完整環境。

中度颱風丹娜絲重創百年歷史嘉義樹木園，休園超過2個月。經林試所嘉義研究中心清理，園方昨天提前重新開園，園區最受矚目的102歲珍寶老樹「單子紅豆」，也在風災受損。這棵全台唯一會開花結果單子紅豆，其枝幹頂端強風吹斷，但整株樹仍屹立健壯， 圖為風災前（左）風災後（右）對照 。記者魯永明／翻攝、攝影
