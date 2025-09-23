丹娜絲颱風重創嘉義樹木園提前開園 珍寶老樹「單子紅豆」現況曝

7月6日登陸嘉縣中度颱風丹娜絲，重創百年歷史嘉義樹木園，導致園區休園超過2個月。經林業試驗所嘉義研究中心全力清理，園方昨天提前開園，吸引不少民眾迫不及待入園運動、休閒，重溫綠意盎然的環境。園區最受矚目的102歲珍寶老樹「單子紅豆」，也在風災受損。這棵全台唯一會開花結果單子紅豆，其枝幹頂端強風吹斷，但整株樹仍屹立健壯，讓不少樹木迷鬆了一口氣。

「單子紅豆」歷史悠久，1923年由日本植物學者金平亮三自南洋引入台灣，栽植台北植物園、六龜扇坪工作站及嘉義樹木園3處。如今僅嘉義樹木園的單子紅豆能順利開花結果，更顯其珍貴。颱風威力造成園區大規模災損，包括268棵樹木倒伏、181棵樹幹折斷，另有超過3000棵樹枝斷裂。涼亭被摧毀未重建。風災過後滿目瘡痍景象，讓民眾體驗大自然的威力，有人建議保留部分現場作自然教育展示區。

修復作業創園區休園時間最長的紀錄。由於園內樹木多具學術研究價值，處理方式與一般公園路樹不同，非清除外運堆置交廠商去化，而是調查研究部分再利用。林業單位動員超過500人次搶修，優先清理柏油道路及人行道上的倒木，確保主要動線暢通。