藝術家謝省民受邀天主教梵蒂岡版畫展 展現台灣文化魅力

天主教嘉義教區教友、藝術家謝省民日前在外交部安排下，受邀前往義大利羅馬梵蒂岡，參與天主教禧年藝術開幕活動「Gloria光榮頌」宗教暨「Hope台灣藝術展」，展出30件版畫作品，將台灣傳統文化與天主教信仰巧妙結合，展現跨文化、跨宗教的對話與創意。

為向教宗良十四世表達敬意，慶賀天主教2025禧年，駐教廷使館邀請謝省民到梵蒂岡策展，以融合台灣民俗文化、天主教信仰為主題，盼加深台梵文化交流，透過藝術讓世界看見台灣信仰的溫度與創意。亞洲大學數位媒體設計學系教授謝省民，曾4度榮獲國立台灣美術館版印年畫首獎，此次展覽30件版畫作品，主題包括天主教藝術台灣本地化、跨宗教藝術對話、禧年HOPE台灣。

謝省民夫婦昨天載譽返台，他說，作品向天主致敬，能在教廷展出，對他具最高的意義。特別感謝外交部長林佳龍與駐教廷大使賀忠義邀請，作為自幼接受天主教薰陶藝術家，參展不僅是個人榮耀，更是台灣藝術界與天主教在國際舞台共融的重要時刻。旅程對他而言不僅是展覽，也是朝聖之旅。作品承載信仰、歷史與文化，其中融入許多台灣傳統符號與民間元素，呈現東西方宗教並存生活經驗。謝省民指出，他的創作方向可視為「台灣聖經圖像學」，藉此啟發普世教會，讓世界各地的神職人員能將融合精神帶回自己國家。

「我信仰來自2方向，一是家庭宗教傳承，二是台灣多元文化滋養。」謝省民說，希望藉作品，讓天主教在台灣落地生根，並啟發更多跨宗教交流。展覽期間，不少在羅馬進修的神父參觀後表示，希望將這樣的融合理念帶回祖國，推動宗教間的對話。他強調，台灣除信仰與文化的特色，在醫療與科技也能對全球貢獻，展出象徵台灣國際舞台多重價值。希望效法明朝來華傳教士利瑪竇，推動天主教台灣本地化，將信仰與在地文化深度結合。