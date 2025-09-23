嘉義城隍廟夜巡諸羅城創「零鞭炮」環保紀錄 今清晨聖誕祭典
昨天關鬼門，嘉市國定古蹟城隍廟年度盛事，城隍夜巡諸羅城遶境，昨晚在中央噴水圓環、中山路熱鬧展開，集結九尊城隍神尊齊聚庇佑平安」，百人巨龍九子陣、巨型神將踩街等各式陣頭輪番上陣，場面壯觀，吸引大批民眾圍觀參與，嘉市區人聲鼎沸，值得一提的是，今年夜巡首次創下「最環保宗教廟會」紀錄。今天清晨則舉行隆重莊嚴的城隍爺聖誕祭典。
今年夜巡活動不燃放鞭炮與煙火，沒有震耳欲聾的爆竹聲，避免廟會常見的煙霧與紙屑垃圾。民眾驚呼「更乾淨、更舒服」，對此讚譽有加。城隍廟表示，夜巡諸羅城遶境活動不燃放鞭炮與煙火，此舉響應政府環保政策，事前已與參與宮廟及陣頭充分協調，共同以純粹宗教文化展演替代鞭炮聲響，讓廟會傳承信仰，也兼顧環境品質。
諸羅城隍夜巡歷史悠久，是嘉義重要宗教信仰活動，被列入交通部觀光局「台灣觀光雙年曆」，為全國矚目宗教文化慶典。今年除傳統陣頭表演，廟方重現「生死簿」、「孽鏡台」、「油鍋」與「地獄」等傳統教化器物，融入神鬼意象與視覺創意，讓觀眾體驗到傳統與現代交織的全新感受。
最大亮點是「百人巨龍九子陣」，由160人分工操演，光是龍頭就重達35公斤，結合舞龍與嘉義傳統藝陣元素，氣勢磅礡；隨後登場的「巨型神將」踩街，更以大型人偶呈現，展現亞洲大型神偶慶典的精神，讓文化傳統與新潮創意碰撞出火花。
雖然昨晚東部地區受強颱樺加沙暴風圈影響，但嘉義市天氣穩定，微風涼爽、無風雨干擾。城隍廟董事長賴永川活動前特別祈求城隍庇佑，信眾深信神威顯赫，確保夜巡活動圓滿順利。昨天中午，賴清德總統與嘉義市長黃敏惠到場共同扶城隍神轎，與董監事、信眾見證嘉義城隍夜巡盛況。活動充滿濃厚信仰氛圍與文化魅力，凸顯嘉義城隍廟在台灣宗教文化舞台獨特地位。
