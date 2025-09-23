快訊

NBA／剛簽15億續約范弗利特傳新賽季報銷 火箭後場拉警報

馬克宏正式承認巴勒斯坦國 以色列可能反擊曝光

樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊

嘉義城隍廟夜巡諸羅城創「零鞭炮」環保紀錄 今清晨聖誕祭典

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市國定古蹟城隍廟年度盛事，城隍夜巡諸羅城遶境，昨晚在中央噴水圓環、中山路熱鬧展開，吸引大批民眾圍觀參與，今年首次創下「最環保宗教廟會」紀錄。活動不燃放鞭炮與煙火，沒有震耳欲聾的爆竹聲。圖／嘉市府提供
嘉市國定古蹟城隍廟年度盛事，城隍夜巡諸羅城遶境，昨晚在中央噴水圓環、中山路熱鬧展開，吸引大批民眾圍觀參與，今年首次創下「最環保宗教廟會」紀錄。活動不燃放鞭炮與煙火，沒有震耳欲聾的爆竹聲。圖／嘉市府提供

昨天關鬼門，嘉市國定古蹟城隍廟年度盛事，城隍夜巡諸羅城遶境，昨晚在中央噴水圓環、中山路熱鬧展開，集結九尊城隍神尊齊聚庇佑平安」，百人巨龍九子陣、巨型神將踩街等各式陣頭輪番上陣，場面壯觀，吸引大批民眾圍觀參與，嘉市區人聲鼎沸，值得一提的是，今年夜巡首次創下「最環保宗教廟會」紀錄。今天清晨則舉行隆重莊嚴的城隍爺聖誕祭典。

今年夜巡活動不燃放鞭炮與煙火，沒有震耳欲聾的爆竹聲，避免廟會常見的煙霧與紙屑垃圾。民眾驚呼「更乾淨、更舒服」，對此讚譽有加。城隍廟表示，夜巡諸羅城遶境活動不燃放鞭炮與煙火，此舉響應政府環保政策，事前已與參與宮廟及陣頭充分協調，共同以純粹宗教文化展演替代鞭炮聲響，讓廟會傳承信仰，也兼顧環境品質。

諸羅城隍夜巡歷史悠久，是嘉義重要宗教信仰活動，被列入交通部觀光局「台灣觀光雙年曆」，為全國矚目宗教文化慶典。今年除傳統陣頭表演，廟方重現「生死簿」、「孽鏡台」、「油鍋」與「地獄」等傳統教化器物，融入神鬼意象與視覺創意，讓觀眾體驗到傳統與現代交織的全新感受。

最大亮點是「百人巨龍九子陣」，由160人分工操演，光是龍頭就重達35公斤，結合舞龍與嘉義傳統藝陣元素，氣勢磅礡；隨後登場的「巨型神將」踩街，更以大型人偶呈現，展現亞洲大型神偶慶典的精神，讓文化傳統與新潮創意碰撞出火花。

雖然昨晚東部地區受強颱樺加沙暴風圈影響，但嘉義市天氣穩定，微風涼爽、無風雨干擾。城隍廟董事長賴永川活動前特別祈求城隍庇佑，信眾深信神威顯赫，確保夜巡活動圓滿順利。昨天中午，賴清德總統與嘉義市長黃敏惠到場共同扶城隍神轎，與董監事、信眾見證嘉義城隍夜巡盛況。活動充滿濃厚信仰氛圍與文化魅力，凸顯嘉義城隍廟在台灣宗教文化舞台獨特地位。

嘉市國定古蹟城隍廟年度盛事，城隍夜巡諸羅城遶境，昨晚在中央噴水圓環、中山路熱鬧展開，吸引大批民眾圍觀參與，今年首次創下「最環保宗教廟會」紀錄。活動不燃放鞭炮與煙火，沒有震耳欲聾的爆竹聲。記者魯永明／攝影
嘉市國定古蹟城隍廟年度盛事，城隍夜巡諸羅城遶境，昨晚在中央噴水圓環、中山路熱鬧展開，吸引大批民眾圍觀參與，今年首次創下「最環保宗教廟會」紀錄。活動不燃放鞭炮與煙火，沒有震耳欲聾的爆竹聲。記者魯永明／攝影
嘉市國定古蹟城隍廟年度盛事，城隍夜巡諸羅城遶境，昨晚在中央噴水圓環、中山路熱鬧展開，吸引大批民眾圍觀參與，今年首次創下「最環保宗教廟會」紀錄。活動不燃放鞭炮與煙火，沒有震耳欲聾的爆竹聲。記者魯永明／攝影
嘉市國定古蹟城隍廟年度盛事，城隍夜巡諸羅城遶境，昨晚在中央噴水圓環、中山路熱鬧展開，吸引大批民眾圍觀參與，今年首次創下「最環保宗教廟會」紀錄。活動不燃放鞭炮與煙火，沒有震耳欲聾的爆竹聲。記者魯永明／攝影
嘉市國定古蹟城隍廟年度盛事，城隍夜巡諸羅城遶境，昨晚在中央噴水圓環、中山路熱鬧展開，吸引大批民眾圍觀參與，今年首次創下「最環保宗教廟會」紀錄。活動不燃放鞭炮與煙火，沒有震耳欲聾的爆竹聲。記者魯永明／攝影
嘉市國定古蹟城隍廟年度盛事，城隍夜巡諸羅城遶境，昨晚在中央噴水圓環、中山路熱鬧展開，吸引大批民眾圍觀參與，今年首次創下「最環保宗教廟會」紀錄。活動不燃放鞭炮與煙火，沒有震耳欲聾的爆竹聲。記者魯永明／攝影

嘉義 城隍廟 信仰

延伸閱讀

九尊城隍齊聚嘉義祈福 百米巨龍、巨神震撼噴水圓環

樺加沙颱風來襲！立榮明取消嘉義-金門、松山-花蓮往返航班

強颱樺加沙暴風襲台 嘉義民眾住宅加緊修繕腳步

立榮航空明 嘉義-金門、松山-花蓮往返航班取消

相關新聞

「台江夜行」要報名了！走進內海遺址認識生態與歷史人文

台江國家公園管理處多年來與台南在地NGO團隊攜手推動「台江夜行」，邀請民眾透過實地行走認識園區的濕地生態與歷史人文，深受...

影／嘉義綠鬣蜥移除近2萬隻 風災豪雨驚擾族群擴散恐失控

外來入侵種綠鬣蜥近年來在中南部擴散，對農作物與生態造成威害，嘉義縣淪為災區。根據縣政府委託學者調查，目前縣境內綠鬣蜥數量...

丹娜絲颱風重創嘉義樹木園提前開園 珍寶老樹「單子紅豆」現況曝

7月6日登陸嘉縣中度颱風丹娜絲，重創百年歷史嘉義樹木園，導致園區休園超過2個月。經林業試驗所嘉義研究中心全力清理，園方昨...

藝術家謝省民受邀天主教梵蒂岡版畫展 展現台灣文化魅力

天主教嘉義教區教友、藝術家謝省民日前在外交部安排下，受邀前往義大利羅馬梵蒂岡，參與天主教禧年藝術開幕活動「Gloria光...

嘉義城隍廟夜巡諸羅城創「零鞭炮」環保紀錄 今清晨聖誕祭典

昨天關鬼門，嘉市國定古蹟城隍廟年度盛事，城隍夜巡諸羅城遶境，昨晚在中央噴水圓環、中山路熱鬧展開，集結九尊城隍神尊齊聚庇佑...

家樂福北門店熄燈17年營運畫下句點 顧客不捨拍照留念

嘉義市東區家樂福北門店經營17年，昨晚10時30分熄燈退場。雖然沒有舉行熄燈儀式，但許多忠實顧客趕在最後時刻湧入賣場，把...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。