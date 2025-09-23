快訊

家樂福北門店熄燈17年營運畫下句點 顧客不捨拍照留念

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市東區家樂福北門店經營17年，昨晚10時30分熄燈退場。雖然沒有舉行熄燈儀式，但許多忠實顧客趕在最後時刻湧入賣場，把握最後機會消費，甚至拍照留念，場面熱鬧又充滿不捨。記者魯永明／攝影
嘉義市東區家樂福北門店經營17年，昨晚10時30分熄燈退場。雖然沒有舉行熄燈儀式，但許多忠實顧客趕在最後時刻湧入賣場，把握最後機會消費，甚至拍照留念，場面熱鬧又充滿不捨。北門店2008年開幕以來，憑藉寬敞的賣場與便利的停車空間，成為東區居民生活的重要據點。然而，統一集團自2023年全面收購家樂福後，盤點全台門市，因北門店長期虧損，最終決定結束營運。

昨天白天，家樂福幹部特別到北門店向近百名員工說明。員工服務年資大多超過10年，聽聞結束營業難掩不捨。部分員工希望公司能在東區另覓地點開新分店，避免通勤外縣市上班。不過公司坦言，目前仍難尋合適地點。家樂福承諾安置全數員工，部分轉調外縣市分店，保障薪資、福利不減。即便如此，員工仍感到遺憾，認為陪伴在地居民17年北門店走入歷史，對他們與顧客來說，都是難割捨的情感。

不少居民昨晚專程前來「送老朋友最後一程」。有顧客邊逛邊感嘆「北門店陪伴我們一家人度過許多重要時刻，少了一個好去處，真的很可惜。」也有人期待未來場地能善加利用，不要讓商圈陷入蕭條。熄燈時刻，店內多數櫃位已清空，連鎖品牌陸續撤出。儘管賣場不再營業，員工仍需持續清點物品、整理場地，為這座營運17年的賣場畫下句點。

市府文化局規畫北門店原址未來興建總圖書館，工程預計2027年動工。也就是說，從熄燈到新館開工仍有1年多空窗期。居民憂心，隨著家樂福撤出，人潮退散，商圈可能轉為黑暗安靜，希望市府過渡期間能妥善規畫，甚至開放作為長者或社區團體聚會使用。文化局表示，將邀集土地及建物產權單位、國有財產署嘉義辦事處與嘉樂湖共同評估，研議過渡使用方式，避免場地閒置浪費。

