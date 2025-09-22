快訊

炸山爭議還在燒！始祖鳥股價重挫 蔡國強名聲大爆破

這家壽險員工涉偽造保單、挪用保費 遭金管會罰240萬元

樺加沙現在最接近台灣！ 花東高屏超大豪雨、大豪雨警戒

聽新聞
0:00 / 0:00

九尊城隍齊聚嘉義祈福 百米巨龍、巨神震撼噴水圓環

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
范、謝將軍在圓環與妖怪巨偶對決，象徵擊退邪祟。圖／嘉義市政府提供
范、謝將軍在圓環與妖怪巨偶對決，象徵擊退邪祟。圖／嘉義市政府提供

2025嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境活動隆重展開，九尊城隍神尊齊聚嘉義祈福平安，晚間在嘉義市地標噴水圓環迎來「百人巨龍九子陣」與「巨型神將踩街」，場面熱鬧非凡，吸引熱情民眾共襄盛舉。

市長黃敏惠表示，城隍夜巡是嘉義重要宗教盛事，今年特別邀請全台知名的九尊城隍神尊駐駕，包括台灣府城、鳳邑舊城、金門浯島、澎湖文澳、南方澳、台北霞海、新竹、恆春等地，與嘉義城隍共同祈福。信仰能在順境或逆境中給予力量，夜巡更象徵著守護城市與人民的心願。

今年夜巡特別呼應「驅邪除煞、勸化世人」宗旨，4公尺高謝將軍與3公尺高范將軍在圓環與妖怪巨偶對決，象徵擊退邪祟。現場民眾齊聲高呼「嘉義城隍 威震全台」，氣氛沸騰。另有防毒、防詐宣導融入鬼怪裝扮，展現傳統與現代巧妙融合。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，今年「百人巨龍九子陣」動員160人操演，龍頭重達35公斤，結合舞龍與嘉年華元素，點燃現場氣氛；隨後登場的「巨型神將踩街」以九尊高大人偶呈現，將亞洲大型神偶慶典精神帶入嘉義，展現「文化傳統×創意台潮」的新風貌。

嘉義城隍廟表示，夜巡歷史悠久，今年除重現生死簿、孽鏡台、油鍋地獄等傳統教化器物外，也融入神鬼魅影與視覺創意，深化民眾參與感。唯有守護傳統並勇於創新，嘉義才能成為幸福而厚實的文化城市。

嘉義市政府表示，「城隍夜巡‧夯枷解厄」已列入交通部觀光局「台灣觀光雙年曆」，是全國注目的宗教文化慶典。未來市府將持續攜手城隍廟及各界力量，把嘉義宗教文化推向國際舞台，讓古城燈火照耀諸羅城，也照亮世界。

嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境「人模鬼樣」活動，市民裝扮成鬼怪熱情參與 。圖／嘉義市政府提供
嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境「人模鬼樣」活動，市民裝扮成鬼怪熱情參與 。圖／嘉義市政府提供
嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境活動隆重展開，晚間「百人巨龍九子陣」在噴水圓環靈活園繞，熱鬧非凡。圖／嘉義市政府提供
嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境活動隆重展開，晚間「百人巨龍九子陣」在噴水圓環靈活園繞，熱鬧非凡。圖／嘉義市政府提供
嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境「人模鬼樣」活動，市民裝扮成鬼怪熱情參與 。圖／嘉義市政府提供
嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境「人模鬼樣」活動，市民裝扮成鬼怪熱情參與 。圖／嘉義市政府提供
嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境活動隆重展開，晚間在噴水圓環迎來「百人巨龍九子陣」與「巨型神將踩街」，場面熱鬧非凡，吸引熱情民眾共襄盛舉。圖／嘉義市政府提供
嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境活動隆重展開，晚間在噴水圓環迎來「百人巨龍九子陣」與「巨型神將踩街」，場面熱鬧非凡，吸引熱情民眾共襄盛舉。圖／嘉義市政府提供
嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境活動隆重展開。圖／嘉義市政府提供
嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境活動隆重展開。圖／嘉義市政府提供

嘉義 城隍廟

延伸閱讀

全球熱愛生命獎章12名得主齊聚嘉義 分享希望與勇氣人生故事

強颱樺加沙暴風襲台 嘉義民眾住宅加緊修繕腳步

立榮航空明 嘉義-金門、松山-花蓮往返航班取消

嘉義東榮國小馬賽克圍牆落成 喚醒在地歷史記憶

相關新聞

九尊城隍齊聚嘉義祈福 百米巨龍、巨神震撼噴水圓環

2025嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境活動隆重展開，九尊城隍神尊齊聚嘉義祈福平安，晚間在嘉義市地標噴水圓環迎來「百人巨龍九子陣...

全球熱愛生命獎章12名得主齊聚嘉義 分享希望與勇氣人生故事

來自全球各地第28屆「全球熱愛生命獎章」12名得主及家屬，在周大觀文教基金會陪同下，今天於嘉義市宏仁中學分享他們在逆境中...

114年運動嘉年華 台南「體育之心」廣場熱鬧登場

114年運動嘉年華21日在臺南市立體育場旁的「體育之心」廣場熱鬧登場，由臺南市長黃偉哲主持開幕儀式，並親自下場體驗各項運動。臺南市長黃偉哲表示，運動嘉年華已成為市民每年引頸期盼的盛會，今年規模更勝以往

樺加沙強颱來襲菜價漲 雲林菜農為這原因堅持要耕除

上月丹娜絲樺侵襲，菜價飆漲，直至上周卻大滑落，今天加沙強颱來勢洶洶，預期心理因素菜價又蠢蠢欲動，開始上漲，但雲林縣有部分...

因應颱風樺加沙來襲 南市水利局清疏排水路、雨水下水道箱涵

樺加沙颱風來襲，台南雖未列入緊戒區域，但颱風七級風暴風半徑達320公里，仍不可掉以輕心，預計今下午至明天影響最劇烈，且恐...

台糖沙崙農場旁林木遭盜伐？ 學生路過檢舉…告示牌寫明「疏伐」

長榮大學學生投訴，台糖台南沙崙農場林地連日遭人以挖土機「亂挖一通」，還有成疊木塊，質疑是「盜採」，呼籲政府徹查。記者到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。