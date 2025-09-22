九尊城隍齊聚嘉義祈福 百米巨龍、巨神震撼噴水圓環

2025嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境活動隆重展開，九尊城隍神尊齊聚嘉義祈福平安，晚間在嘉義市地標噴水圓環迎來「百人巨龍九子陣」與「巨型神將踩街」，場面熱鬧非凡，吸引熱情民眾共襄盛舉。

市長黃敏惠表示，城隍夜巡是嘉義重要宗教盛事，今年特別邀請全台知名的九尊城隍神尊駐駕，包括台灣府城、鳳邑舊城、金門浯島、澎湖文澳、南方澳、台北霞海、新竹、恆春等地，與嘉義城隍共同祈福。信仰能在順境或逆境中給予力量，夜巡更象徵著守護城市與人民的心願。

今年夜巡特別呼應「驅邪除煞、勸化世人」宗旨，4公尺高謝將軍與3公尺高范將軍在圓環與妖怪巨偶對決，象徵擊退邪祟。現場民眾齊聲高呼「嘉義城隍 威震全台」，氣氛沸騰。另有防毒、防詐宣導融入鬼怪裝扮，展現傳統與現代巧妙融合。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，今年「百人巨龍九子陣」動員160人操演，龍頭重達35公斤，結合舞龍與嘉年華元素，點燃現場氣氛；隨後登場的「巨型神將踩街」以九尊高大人偶呈現，將亞洲大型神偶慶典精神帶入嘉義，展現「文化傳統×創意台潮」的新風貌。

嘉義城隍廟表示，夜巡歷史悠久，今年除重現生死簿、孽鏡台、油鍋地獄等傳統教化器物外，也融入神鬼魅影與視覺創意，深化民眾參與感。唯有守護傳統並勇於創新，嘉義才能成為幸福而厚實的文化城市。