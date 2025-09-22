快訊

不斷更新／高雄5區放颱風假！竹縣台南也宣布了 強颱樺加沙撲台停班課一覽

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

台大急診爆滿！「走廊醫學」場景震撼 台大醫靠這招釋出600床

聽新聞
0:00 / 0:00

全球熱愛生命獎章12名得主齊聚嘉義 分享希望與勇氣人生故事

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
來自全球各地的第28屆「全球熱愛生命獎章」12名得主今天於嘉義市宏仁中學，分享他們在逆境中堅毅不屈、以希望照亮人生的動人故事。 圖／周大觀文教基金會提供
來自全球各地的第28屆「全球熱愛生命獎章」12名得主今天於嘉義市宏仁中學，分享他們在逆境中堅毅不屈、以希望照亮人生的動人故事。 圖／周大觀文教基金會提供

來自全球各地第28屆「全球熱愛生命獎章」12名得主及家屬，在周大觀文教基金會陪同下，今天於嘉義市宏仁中學分享他們在逆境中堅毅不屈、以希望照亮人生的動人故事。

基金會副秘書長張芝瑄表示，今年規畫「送愛到嘉義」公益巡迴行動，活動由本屆得主之一的視障小提琴家蕭琮祐領銜開場，甫獲嘉義大學音樂系碩士學位的他以琴聲奏響希望樂章揭開序幕。隨後，來自德國、敘利亞、立陶宛、土耳其、貝里斯、厄瓜多、阿富汗、印尼等獎章得主陸續登場，以親身故事見證「愛無國界、有愛無礙」。

宏仁中學安排2名學生擔任中英雙語司儀，高一學生賴平安是「抗癌AI達人」，曾於2021年獲頒基金會「抗癌圓夢助學金」，擔任司儀深感榮幸；高二學生楊巧翎是鄒族原住民，多次榮獲嘉義市語文競賽優等佳績，展現多才多藝。宏仁國中部與高中部10名鄒族學童也帶來熱情洋溢的迎賓舞，以舞姿傳遞最真摯的祝福。

為深化生命教育，基金會贈送《3499個愛—抗癌小詩人周大觀的故事》、《有太陽真好》、《完整生命》、《兩個人，一所學校》等4冊珍貴出版品共280套予宏仁中學，融入國文、英文、綜合活動及生命教育課程，讓學生從閱讀中學習生命鬥士勇敢堅毅、永不放棄的精神。

活動現場溫馨感人，每名得主都是最鮮活的生命教育典範，更成為激勵青年學子勇敢追夢的重要力量。

來自全球各地的第28屆「全球熱愛生命獎章」12名得主今天於嘉義市宏仁中學，分享他們在逆境中堅毅不屈、以希望照亮人生的動人故事。圖／周大觀文教基金會提供
來自全球各地的第28屆「全球熱愛生命獎章」12名得主今天於嘉義市宏仁中學，分享他們在逆境中堅毅不屈、以希望照亮人生的動人故事。圖／周大觀文教基金會提供
嘉義市教育處長郭添財於活動中致詞。圖／周大觀文教基金會提供
嘉義市教育處長郭添財於活動中致詞。圖／周大觀文教基金會提供

全球熱愛生命獎章 嘉義 抗癌

延伸閱讀

強颱樺加沙暴風襲台 嘉義民眾住宅加緊修繕腳步

立榮航空明 嘉義-金門、松山-花蓮往返航班取消

25.6公尺馬賽克拼貼登場 嘉縣東榮國小攜手基金會共創校園亮點

1.6萬元領了嗎？「天河青力計畫」鼓勵青年公益拿獎勵金 申請至10/31

相關新聞

全球熱愛生命獎章12名得主齊聚嘉義 分享希望與勇氣人生故事

來自全球各地第28屆「全球熱愛生命獎章」12名得主及家屬，在周大觀文教基金會陪同下，今天於嘉義市宏仁中學分享他們在逆境中...

114年運動嘉年華 台南「體育之心」廣場熱鬧登場

114年運動嘉年華21日在臺南市立體育場旁的「體育之心」廣場熱鬧登場，由臺南市長黃偉哲主持開幕儀式，並親自下場體驗各項運動。臺南市長黃偉哲表示，運動嘉年華已成為市民每年引頸期盼的盛會，今年規模更勝以往

樺加沙強颱來襲菜價漲 雲林菜農為這原因堅持要耕除

上月丹娜絲樺侵襲，菜價飆漲，直至上周卻大滑落，今天加沙強颱來勢洶洶，預期心理因素菜價又蠢蠢欲動，開始上漲，但雲林縣有部分...

因應颱風樺加沙來襲 南市水利局清疏排水路、雨水下水道箱涵

樺加沙颱風來襲，台南雖未列入緊戒區域，但颱風七級風暴風半徑達320公里，仍不可掉以輕心，預計今下午至明天影響最劇烈，且恐...

台糖沙崙農場旁林木遭盜伐？ 學生路過檢舉…告示牌寫明「疏伐」

長榮大學學生投訴，台糖台南沙崙農場林地連日遭人以挖土機「亂挖一通」，還有成疊木塊，質疑是「盜採」，呼籲政府徹查。記者到場...

嘉義鹿草焚化廠 轉型環境教育園區

嘉義縣鹿草焚化爐運轉24年，縣府2021年底依促參法與台泥合資成立的達和鹿草環保公司展開整建，打造荷苞嶼綠色永續園區，行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。