全球熱愛生命獎章12名得主齊聚嘉義 分享希望與勇氣人生故事

來自全球各地第28屆「全球熱愛生命獎章」12名得主及家屬，在周大觀文教基金會陪同下，今天於嘉義市宏仁中學分享他們在逆境中堅毅不屈、以希望照亮人生的動人故事。

基金會副秘書長張芝瑄表示，今年規畫「送愛到嘉義」公益巡迴行動，活動由本屆得主之一的視障小提琴家蕭琮祐領銜開場，甫獲嘉義大學音樂系碩士學位的他以琴聲奏響希望樂章揭開序幕。隨後，來自德國、敘利亞、立陶宛、土耳其、貝里斯、厄瓜多、阿富汗、印尼等獎章得主陸續登場，以親身故事見證「愛無國界、有愛無礙」。

宏仁中學安排2名學生擔任中英雙語司儀，高一學生賴平安是「抗癌AI達人」，曾於2021年獲頒基金會「抗癌圓夢助學金」，擔任司儀深感榮幸；高二學生楊巧翎是鄒族原住民，多次榮獲嘉義市語文競賽優等佳績，展現多才多藝。宏仁國中部與高中部10名鄒族學童也帶來熱情洋溢的迎賓舞，以舞姿傳遞最真摯的祝福。

為深化生命教育，基金會贈送《3499個愛—抗癌小詩人周大觀的故事》、《有太陽真好》、《完整生命》、《兩個人，一所學校》等4冊珍貴出版品共280套予宏仁中學，融入國文、英文、綜合活動及生命教育課程，讓學生從閱讀中學習生命鬥士勇敢堅毅、永不放棄的精神。