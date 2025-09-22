鰻魚產量增價親民 雲林縣府推廣在地消費

雲林口湖是台灣鰻魚主要產地，今年鰻魚豐收價格實惠，縣府今天在親民大廳舉辦鰻魚行銷推廣暨食魚教育記者會，希望民眾中秋佳節烤肉時換個口味一起來烤鰻魚，買來送禮也可以。

雲林縣政府與雲林縣第二鰻蝦生產合作社今天在縣府親民大廳舉辦鰻魚行銷推廣暨食魚教育記者會，副縣長謝淑亞、農業處副處長蔡耿宇與雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達等人出席。

林欲達接受媒體訪問時說，今年鰻魚大豐收價格實惠，尤其中秋節快到了，鰻魚是很好的烤肉食材，既能補充元氣又好吃。過去頂級鰻魚大多出口日本，但今年因日本訂單減少，更多優質鰻魚會留在台灣，因此今年和明年都是消費鰻魚的最佳時機。

謝淑亞表示，中秋節除了文旦，鰻魚也是極佳的自用或送禮選擇。相較日本人必須花大錢跨海購買，雲林在地就能吃到新鮮鰻魚，鼓勵大家多多支持在地鰻魚，既健康又能替漁民打氣。

農業處說，雲林養殖鰻魚面積約100公頃，約占全台的6成，年產值超過新台幣12億元，以外銷日本為主，今年因鰻魚苗捕獲較多，養殖數量也比往年增加。

今天記者會由雲林虎尾「翠秋」餐館主廚廖柏銓，運用白鰻、蒲燒鰻、生鰻，打造十道特色鰻魚料理。廖柏銓表示，雲林鰻魚肉質細膩、風味獨特，非常適合多樣化創作。