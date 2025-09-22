114年運動嘉年華 台南「體育之心」廣場熱鬧登場

114年運動嘉年華21日在臺南市立體育場旁的「體育之心」廣場熱鬧登場，由臺南市長黃偉哲主持開幕儀式，並親自下場體驗各項運動。臺南市長黃偉哲表示，運動嘉年華已成為市民每年引頸期盼的盛會，今年規模更勝以往，透過多元攤位展演與體驗，向市民推廣各類運動項目，期盼進一步營造全民參與的運動風氣。

黃偉哲市長指出，近年臺南在全國運動會及全中運屢創佳績，獲得史上最多獎牌，展現選手的實力與努力。同時也強調，運動不僅止於競技，更應融入日常生活，鼓勵市民善用嘉年華的機會，接觸不同運動類型，找到適合自己的運動方式，並培養規律運動的好習慣。

體育局指出，今年適逢「運動部」正式成立，象徵中央對運動發展與全民健康的高度重視。臺南市也將持續配合中央政策，推廣「全民一同參與運動」理念，期盼透過舉辦運動嘉年華，讓更多市民從中體會運動的樂趣，無論年齡大小、運動基礎如何，都能享受動起來的美好，進一步打造屬於臺南的健康運動城市。

體育局長陳良乾說明，本屆運動嘉年華邀請16組團隊帶來精彩的運動展演，包括街舞、拉丁舞、劍道、體操、武術、合氣道、龍獅鼓術、太極拳、健美、相撲等，展現運動的多元風貌與力與美。活動現場更提供25種免費運動體驗項目，從靜態的疊杯、西洋棋，到動態的趣味足球、保齡球、木球、高爾夫、壘球、排球、虛擬自由車、路上衝浪、射箭等，讓參與者挑戰自我、樂在其中。現場也設有認識鐵人三項、定向越野積分賽及CPR急救等寓教於樂的體驗關卡，參加運動嘉年華不僅能讓市民朋友享受樂趣，更能強化相關運動知識。

