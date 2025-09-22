樺加沙強颱來襲菜價漲 雲林菜農為這原因堅持要耕除

上月丹娜絲樺侵襲，菜價飆漲，直至上周卻大滑落，今天加沙強颱來勢洶洶，預期心理因素菜價又蠢蠢欲動，開始上漲，但雲林縣有部分菜農卻仍準備把青江菜耕除，漲價還要犁除，令人不解，菜農說，葉菜已過成長期，賣相不好，等颱風後仍將要耕除。

7、8月丹娜絲颱風加上連續豪雨，菜價一路飆漲，光是小白菜、油菜等葉菜，西螺果菜市場批發價平均每公斤就漲破百元，傳統市場一小把就要50、60元，青蔥更貴到菜籃族只能以株購買，高麗菜一顆也得一、兩百元，家庭主婦叫苦連天。

因天氣好轉，菜價在8月底以後，菜價就開始回穩，一路下跌，菜農說，8月間風雨過後，因舊菜來不及採收被泡爛，新菜又來不及種，所以菜價才會居高不下，但8月底天氣晴朗，葉菜長得快，價格卻也跌得快，到昨天一把空心菜只賣10到15元，根本不敷成，菜價大起大落很頭痛。

菜農說，西螺果菜市場至上周五葉菜均價每公斤24元，小白菜16元、青江菜13元、油菜13元，根本不敷成本，有不少菜農已紛紛耕除。但有不少菜農開始搶收上市，以免颱風來損失更多。

西螺廖姓菜農指出，青江菜正常每分地可收1800公斤，每公斤13元，可收成2萬多元，扣除翻耕整地、肥料、菜籽、疏苗及採收人工，不賺反賠，他上周六、日曾一度開放給民眾以1人50元提供無限量採摘，期減少一些成本損失。

雖然樺加沙颱風將來襲，颱風消息一出，昨天菜價開始上漲，廖姓菜農說，他所種的青江菜已種逾40天已過了生長期，賣相不好，即便倩工人採收，送到市場拍賣價格也不好，甚至不好賣，所以他仍準備在颱風過後依原定計畫耕除。

菜農說，今年因天氣關係，菜不好種，前陣子菜價貴，收成不佳，算一算雖有颱風卻也沒賺到，孩子的註冊費差點繳不出來，農民看天吃飯，最怕大起大落，只希望價格能平穩，收入穩定才重要。