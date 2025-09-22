因應颱風樺加沙來襲 南市水利局清疏排水路、雨水下水道箱涵
樺加沙颱風來襲，台南雖未列入緊戒區域，但颱風七級風暴風半徑達320公里，仍不可掉以輕心，預計今下午至明天影響最劇烈，且恐帶來強降雨，南市水利局除動員人力投入防汛整備及應變作業外，台電新營區處也全力戒備，針對轄內各變電所巡視，完成防水閘門裝設。
水利局表示，目前已就165條區域排水路、在建工程，以及66站抽水站、511部移動抽水機組等全面檢查測試，確保相關功能運轉正常，而全市60座滯洪池清空約可容納1100萬噸，另外，1840座水閘門皆已完成整備及操作測試因應。
此外，針對7月丹娜斯颱風及8月初豪大雨造成七股、後壁菁寮、安南及安定等多處地區積淹水，水利局已緊急進行處置，包含緊急完成七股區大寮排水搶修、鹽田加高加固、市道176線加高等3道防線，西寮聚落護岸1000公尺應急加高60公分；後壁菁寮排水周邊已增設移動式抽水機、安南區六塊寮排水左岸護岸完成，安定區安順寮排水沿線抽水機組已加強檢查。
水利局也說明，目前已清疏排水路約337公里、8.6萬立方公尺；雨水下水道箱涵約84公里、1.5萬立方公尺，合計長度約421公里、體積約10.1萬立方公尺，各區公所已備妥約23萬包砂包，並將3600多片防水擋板分發予32個區公所及社區視天氣及實際情形運用。
另外，台電新營區處整備動員39名搶修人員、27名承攬商，並調派昇空車16台、吊臂車9台、其他各類工程車13台、發電機11台及抽水機9台等，針對轄內各變電所進行巡視，同時完成防水閘門裝設，待命備戰。
台電新營區處也提醒，台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，停電發生時，將主動派員搶修；民眾如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，以避免觸電。
