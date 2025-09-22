快訊

台糖沙崙農場旁林木遭盜伐？ 學生路過檢舉…告示牌寫明「疏伐」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台糖沙崙農場小徑旁林木遭人「盜採」？附近路過學生檢舉。記者周宗禎／攝影
台糖沙崙農場小徑旁林木遭人「盜採」？附近路過學生檢舉。記者周宗禎／攝影

長榮大學學生投訴，台糖台南沙崙農場林地連日遭人以挖土機「亂挖一通」，還有成疊木塊，質疑是「盜採」，呼籲政府徹查。記者到場察看、一旁有一塊「台糖台南區處」告示寫著：「颱風勁線正進行「林地疏伐」。

台糖台南區處副處長趙文輝表示，台糖在台灣各地的造林地保安林地，都有為促進林木健康發展制定的「疏伐作業」，台糖各農場都要依照相關規定定期執行，經查是台糖南沙崙農場發包業者執行，會派員到場監督，要求必須依照執行作業方式，不可隨意亂挖。

有長榮大學學生投訴表示，經過距離學校不遠的台糖沙崙農場道路，發現一處寬2公尺左右的小路旁，竟然有挖土機把數十公尺長整片生長良好的樹木挖掉，比較大顆的就從根部鋸掉再切成一塊塊堆在一起，看起來就像要載出去販賣，因為現場都沒有任何說明，挖土機與運載木塊的也不知道是什麼樣的公司車輛。

記者到場發現，附近數百公尺就有台糖的農場辦公室，盜採不太可能。附近沙崙里民眾說，這裡造林30年來不知多少強烈颱風侵襲都沒有倒過一棵樹，但看告示說法：「為維護林相、預防風災倒伏影響交通疏伐」，跟現場有如要開闢大馬路一樣全部挖光、也沒有一定間隔、狀況對照真的很諷刺。

趙文輝表示，該處確實是台糖沙崙農場在進行疏伐作業，可促進林木健康，疏伐有相關規定，會要求必須按照規定執行。農業部都有規定，作業都會依照規定。發包砍伐的林木有經濟價值的會出售，台糖都是依照規定種植，種植至少20年以上、20公分直徑以上的經濟價值木材會標售，民眾也不能任意拿走。

台糖沙崙農場小徑旁林木遭人「盜採」？附近路過學生檢舉。記者周宗禎／攝影
台糖沙崙農場小徑旁林木遭人「盜採」？附近路過學生檢舉。記者周宗禎／攝影
台糖沙崙農場小徑旁林木遭人「盜採」？附近路過學生檢舉。記者周宗禎／攝影
台糖沙崙農場小徑旁林木遭人「盜採」？附近路過學生檢舉。記者周宗禎／攝影
台糖沙崙農場小徑旁林木遭人「盜採」？附近路過學生檢舉。記者周宗禎／攝影
台糖沙崙農場小徑旁林木遭人「盜採」？附近路過學生檢舉。記者周宗禎／攝影

颱風 台南 農業部 長榮大學

