台南黃金海岸 離岸堤+養灘3年復育

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市黃金海岸持續退縮，水利署第六分署的復育沙灘計畫，採離岸堤、養灘雙軌進行。記者鄭惠仁／攝影
行政院日前同意補助11.9億元對台南七股潟湖沙洲展開短中長期的沙洲護育計畫，而南區黃金海岸沙灘也在流失，為守護海岸，水利署第六分署接續也要分3年復育，分署表示，第1期3.1億，預計年底發包，將可改善黃金海岸因沙流失海灘縮小的問題。

7月間丹娜絲颱風來襲時，狂浪暴潮經由七股潟湖北潮口，沿大寮排水倒灌七股區西寮社區造成淹水，也因七股潟湖最後一道防線青山港汕、網仔寮汕受害平面上升、海岸島退等影響，已難擋未來颱風帶來的強勁長浪，若不改善問題會更嚴重，行政院所通過的沙洲護育計畫，其中短期護育計畫經費1億多元，會由南市府與台江國家公園管理處發包執行。

另，南區黃金海岸灣裡段也是面臨海灘往後退縮的問題，為此水利署第六分署也採取復育計畫，分署長謝明昌說，專家學者參酌近幾年海岸退縮、漂砂、颱風影響等數據，已完成水工模型，並開說明會聽取意見，分3期展開復育計畫，包括養灘與設置離岸堤，預計年底發包第1期工程，經費3億多元，包含離岸堤約2.8億元、養灘3500萬元。

謝明昌表示，依照已建好的水工模型和數值模擬，第1期工程完工後，留沙量可達到9成，接續的第2期工程，會依照第一期的成果做滾動性調整，若第1期效果好，就會持續精進第2期工程，以最適合黃金海岸環境與特性的工法守護海岸；目前黃金海岸有8座凸堤，離岸堤完成後，將把凸堤減少為5座，除發揮離岸堤的最大淤沙效果，也可讓海岸環境更優質。

