嘉義鹿草焚化廠 轉型環境教育園區

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義縣鹿草垃圾焚化廠整建為「荷苞嶼綠色永續園區」，昨啟用，還規畫生態公園等多功能公共休閒空間。記者李宗祐／攝影
嘉義縣鹿草垃圾焚化廠整建為「荷苞嶼綠色永續園區」，昨啟用，還規畫生態公園等多功能公共休閒空間。記者李宗祐／攝影

嘉義縣鹿草焚化爐運轉24年，縣府2021年底依促參法與台泥合資成立的達和鹿草環保公司展開整建，打造荷苞嶼綠色永續園區，行政院長卓榮泰昨啟用並指出，有效減少汙染、提升發電效率，是中央與地方合作、民間參與的成功案例。

此為全台首座由焚化廠轉型升級的環境教育園區，耗資14億600萬元，目前嘉縣每日垃圾量約400多公噸，焚化爐每日處理量可達900公噸。卓榮泰表示，整建後的焚化爐的焚化量提高8.1%、發電效率增加10.4%，同時降低底渣與飛灰產生，園區內還規畫生態公園、健康生活館、泳池成多功能公共休閒空間，「嘉縣的案例證明，只要地方有計畫與執行力，中央就會全力支持」，期望作為全國示範，推廣至其他縣市。

卓榮泰、環境部長彭啓明、嘉縣長翁章梁出席揭幕儀式，彭啓明說，設施不僅環境乾淨、無異味，並將與台積電合作發展二氧化碳捕捉技術，展現未來性與社區融合的特色，行政院也已設定目標，最快於明年底前解決全台露天垃圾問題，並推廣嘉義經驗到全國各地。

翁章梁表示，園區內設有水池及教育空間，未來將成為環境教育的重要基地，不只是垃圾處理場，更是守護環境、促進教育與改善民生的重要據點。

近期南部傳出農地被盜採、掩埋廢棄物情形，彭啓明指出，環境部已與內政部、法務部合作，組成環檢警聯合行動，鎖定營建剩餘土石方與廢棄物非法棄置，計畫於10月公布執行成果，展現政府維護環境的決心。

