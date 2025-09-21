快訊

神速！拆公館圓環改正交路口僅花17天 李四川：時間會證明一切

大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」

不斷更新／強颱樺加沙襲來…台東率先宣布「2地區」明放颱風假 停班課一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

「築蹟眷影」老眷村當舞台演活歷史 雲林古蹟日融合藝術超有感

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林兩天「築蹟眷影」古蹟日，舞蹈劇團在老眷築中演活了歷史，觀眾超有感。記者蔡維斌／攝影
雲林兩天「築蹟眷影」古蹟日，舞蹈劇團在老眷築中演活了歷史，觀眾超有感。記者蔡維斌／攝影

配合全國古蹟日，雲林流動藝術系列饗宴，以「築蹟眷影」為主題，今天在虎尾建國眷村文化園區登場，結合古蹟、劇場、文創、味覺與在地記憶的流動藝術饗宴，將眷村空間化為五感劇場，讓民眾在時光與歷史中行走，感受文化資產的生活魅力。

流動藝術饗宴最大亮點之一，即是結合表演藝術與場域記憶的「移動式展演」。由壞鞋子舞蹈劇場演出「骨之未名」，舞者以眷村空間為舞台，引領觀眾穿梭於磚牆、巷弄、牆角與窗景，尋找記憶線索，喚起歷史褶痕。

而希舞集以「晨土上的塵光」將作品置於眷舍建築中，年⾄耄耋的趙楊嫦敏女士述其⽣命故事，透過多媒體影像呈現跨時代⼈物視⾓，回應場域累積的情感與時間感。兩檔演出皆打破劇場框架，觀眾不再只是觀看者，而是與表演共行共感的參與者。

「微醺餐桌」今夜登場。以節氣規畫「三代人的辦桌」料理，席開10桌傳統手路菜，將熟悉的味道轉化為風土物語，打造一場文化與味覺交織的五感體驗。園區30攤風格市集，網羅在地小農、文創品牌、復古飾品與手作小品，展現眷村熱鬧節慶氛圍。「攀樹體驗」帶民眾攀上眷村老樹俯瞰聚落，成為最受歡迎親子項目。

縣長張麗善表示，透過演出、餐桌與市集，將文化資產從靜態建築轉化為動態參與，以身體感知、味蕾體驗、情感連結，重新理解人與土地的關係，深具意義。文觀處長陳璧君說，「築蹟眷影」不僅是年度古蹟日重點活動，更是文化部「全國百大文化基地」的深度實踐之一，尤其虎尾建國眷村已榮獲十五項國內外獎項肯定，彰顯雲林在文化資產保存與永續的堅定步伐。

除了眷村，也在虎尾、北港、西螺、土庫、麥寮與斗六規畫6條「文資散策」主題路線，帶領民眾深入古蹟巷弄的生活場景，兩天的築蹟眷影，從市集、走讀、互動遊戲到文化探索，讓參與者持續在歷史空間中感受文化資產的多采風貌與生活連結。活動詳情可至「雲林府文化觀光處」或「慢遊雲林」官網查詢。

雲林兩天「築蹟眷影」古蹟日，舞蹈劇團在老眷築中演活了歷史，觀眾超有感。記者蔡維斌／攝影
雲林兩天「築蹟眷影」古蹟日，舞蹈劇團在老眷築中演活了歷史，觀眾超有感。記者蔡維斌／攝影
雲林兩天「築蹟眷影」古蹟日，舞蹈劇團在老眷築中演活了歷史，觀眾超有感。記者蔡維斌／攝影
雲林兩天「築蹟眷影」古蹟日，舞蹈劇團在老眷築中演活了歷史，觀眾超有感。記者蔡維斌／攝影
雲林兩天「築蹟眷影」古蹟日，舞蹈劇團在老眷築中演活了歷史，觀眾超有感。記者蔡維斌／攝影
雲林兩天「築蹟眷影」古蹟日，舞蹈劇團在老眷築中演活了歷史，觀眾超有感。記者蔡維斌／攝影

劇場 眷村 文化資產

延伸閱讀

立院民主議政園區古蹟日爵士響起 洪易公共藝術爭輝

雲林堅持破袋稽查垃圾減量萬噸 世界清潔日表揚有功人員

穿越時空和地域，打開孩子的藝術之窗─導讀《孩子也看得懂的藝術書》

雲林廣播人帶著廣播去旅行 引領偏鄉老人重現生活熱力

相關新聞

「築蹟眷影」老眷村當舞台演活歷史 雲林古蹟日融合藝術超有感

配合全國古蹟日，雲林流動藝術系列饗宴，以「築蹟眷影」為主題，今天在虎尾建國眷村文化園區登場，結合古蹟、劇場、文創、味覺與...

搶救台南黃金海岸沙灘退縮 離岸堤、養灘雙軌前進穩沙源

行政院日前同意補助11.9億元對台南七股潟湖沙洲展開短中長期的沙洲護育計畫，而南區黃金海岸沙灘也在流失，為守護海岸，水利...

台南運動嘉年華市長黃偉哲帶頭動 不止於競技應融入生活

台南市體育局推展全民運動，運動嘉年華今天在市立體育場旁「體育之心」登場，除了有精采的運動展演，還有25種免費運動體驗項目...

雲林堅持破袋稽查垃圾減量萬噸 世界清潔日表揚有功人員

雲林縣每日平均垃圾量大約370公噸，環保局去年起執行隨車破袋稽查，發現縣內多數家戶未妥善分類回收，經各清潔隊努力勸導或拒...

台南風神廟交陪境大力相挺解除危機 搶救下個目標「南山公墓」

台南市中西區風神廟後方有塊地，本來原地主興建5樓民宿，但地方擔心施工會危及風神廟的建物結構，加上天際 線遭阻。法界、文法...

卓榮泰視察嘉縣番路鄉農會 推動冷鏈技術助農業升級

行政院長卓榮泰今天到嘉義縣番路鄉農會關心柿子產業的發展與未來規畫，肯定在地柿餅清爽不過甜，既健康又美味，值得大力推廣。卓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。