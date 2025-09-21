「築蹟眷影」老眷村當舞台演活歷史 雲林古蹟日融合藝術超有感

配合全國古蹟日，雲林流動藝術系列饗宴，以「築蹟眷影」為主題，今天在虎尾建國眷村文化園區登場，結合古蹟、劇場、文創、味覺與在地記憶的流動藝術饗宴，將眷村空間化為五感劇場，讓民眾在時光與歷史中行走，感受文化資產的生活魅力。

流動藝術饗宴最大亮點之一，即是結合表演藝術與場域記憶的「移動式展演」。由壞鞋子舞蹈劇場演出「骨之未名」，舞者以眷村空間為舞台，引領觀眾穿梭於磚牆、巷弄、牆角與窗景，尋找記憶線索，喚起歷史褶痕。

而希舞集以「晨土上的塵光」將作品置於眷舍建築中，年⾄耄耋的趙楊嫦敏女士述其⽣命故事，透過多媒體影像呈現跨時代⼈物視⾓，回應場域累積的情感與時間感。兩檔演出皆打破劇場框架，觀眾不再只是觀看者，而是與表演共行共感的參與者。

「微醺餐桌」今夜登場。以節氣規畫「三代人的辦桌」料理，席開10桌傳統手路菜，將熟悉的味道轉化為風土物語，打造一場文化與味覺交織的五感體驗。園區30攤風格市集，網羅在地小農、文創品牌、復古飾品與手作小品，展現眷村熱鬧節慶氛圍。「攀樹體驗」帶民眾攀上眷村老樹俯瞰聚落，成為最受歡迎親子項目。

縣長張麗善表示，透過演出、餐桌與市集，將文化資產從靜態建築轉化為動態參與，以身體感知、味蕾體驗、情感連結，重新理解人與土地的關係，深具意義。文觀處長陳璧君說，「築蹟眷影」不僅是年度古蹟日重點活動，更是文化部「全國百大文化基地」的深度實踐之一，尤其虎尾建國眷村已榮獲十五項國內外獎項肯定，彰顯雲林在文化資產保存與永續的堅定步伐。