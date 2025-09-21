颱風樺加沙接近 台南各區整備臨時收容所

颱風樺加沙接近台灣南部，台南市仍有部分在丹娜絲風災中受損房屋尚未完成修復，各區公所今天針對有需要住戶展開調查，並盤點臨時收容處所軟硬體設施，將視狀況協助安置。

台南市政府民政局長姜淋煌告訴中央社記者，丹娜絲風災後有中央支援進駐，加上市府團隊與相關區公所共同努力，全力協助受災民眾修繕受損房屋，修繕進度已逐步展現成果，並確切掌握弱勢戶狀況。

姜淋煌表示，颱風樺加沙可能帶來風雨，針對零星尚未完成修復民宅，各區公所今天已展開調查盤點，並備妥臨時收容處所，將視天氣狀況進行滾動式調整，必要時立即開設，並協助有需要的民眾前往收容所接受安置。

台南市政府發布新聞稿指出，今晚災害應變中心三級開設，各局處派員進駐待命戒備，持續監控氣象情資並與相關單位橫向聯繫，各區公所同步成立開設，市長黃偉哲已要求市府相關局處強化各項防汛、防災整備。