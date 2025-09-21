快訊

明年月收入5萬不用繳稅 賴總統：有史以來稅金繳最少的時候

強颱樺加沙「最新風雨預測出爐」 4縣市明天達停班課標準

觸陸時間曝光 樺加沙「持續增強」預估6小時內達到巔峰

颱風樺加沙接近 台南各區整備臨時收容所

中央社／ 台南21日電

颱風樺加沙接近台灣南部，台南市仍有部分在丹娜絲風災中受損房屋尚未完成修復，各區公所今天針對有需要住戶展開調查，並盤點臨時收容處所軟硬體設施，將視狀況協助安置。

台南市政府民政局長姜淋煌告訴中央社記者，丹娜絲風災後有中央支援進駐，加上市府團隊與相關區公所共同努力，全力協助受災民眾修繕受損房屋，修繕進度已逐步展現成果，並確切掌握弱勢戶狀況。

姜淋煌表示，颱風樺加沙可能帶來風雨，針對零星尚未完成修復民宅，各區公所今天已展開調查盤點，並備妥臨時收容處所，將視天氣狀況進行滾動式調整，必要時立即開設，並協助有需要的民眾前往收容所接受安置。

台南市政府發布新聞稿指出，今晚災害應變中心三級開設，各局處派員進駐待命戒備，持續監控氣象情資並與相關單位橫向聯繫，各區公所同步成立開設，市長黃偉哲已要求市府相關局處強化各項防汛、防災整備。

台南 樺加沙

延伸閱讀

颱風樺加沙將接近 台南加速丹娜絲風災屋損修繕

南科沙崙科學園區計畫通過 黃偉哲盼成完整生態系

工研院攜手慈濟「送愛到台南」 災後無縫接軌復學

發文稱「丹娜絲風災台南公務員放假」黃偉哲喊告 陳椒華今警局說明

相關新聞

台南風神廟交陪境大力相挺解除危機 搶救下個目標「南山公墓」

台南市中西區風神廟後方有塊地，本來原地主興建5樓民宿，但地方擔心施工會危及風神廟的建物結構，加上天際 線遭阻。法界、文法...

搶救台南黃金海岸沙灘退縮 離岸堤、養灘雙軌前進穩沙源

行政院日前同意補助11.9億元對台南七股潟湖沙洲展開短中長期的沙洲護育計畫，而南區黃金海岸沙灘也在流失，為守護海岸，水利...

台南運動嘉年華市長黃偉哲帶頭動 不止於競技應融入生活

台南市體育局推展全民運動，運動嘉年華今天在市立體育場旁「體育之心」登場，除了有精采的運動展演，還有25種免費運動體驗項目...

雲林堅持破袋稽查垃圾減量萬噸 世界清潔日表揚有功人員

雲林縣每日平均垃圾量大約370公噸，環保局去年起執行隨車破袋稽查，發現縣內多數家戶未妥善分類回收，經各清潔隊努力勸導或拒...

卓榮泰視察嘉縣番路鄉農會 推動冷鏈技術助農業升級

行政院長卓榮泰今天到嘉義縣番路鄉農會關心柿子產業的發展與未來規畫，肯定在地柿餅清爽不過甜，既健康又美味，值得大力推廣。卓...

台江拜溪墘音樂會謝神祈安 青年為家鄉發聲

台南社大台江分校結合村廟、學校、社區及公部門，利用農曆七月底舉辦「台江拜溪墘音樂會」，各社團以音樂謝神，也為家鄉發聲，用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。