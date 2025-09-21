台南運動嘉年華市長黃偉哲帶頭動 不止於競技應融入生活
台南市體育局推展全民運動，運動嘉年華今天在市立體育場旁「體育之心」登場，除了有精采的運動展演，還有25種免費運動體驗項目，完成闖關就送限量紀念品。市長黃偉哲表示，運動不僅止於競技，更應融入日常生活。
運動嘉年華由市長黃偉哲主持開幕儀式，並下場體驗各項運動。他表示，運動嘉年華已成為市民每年引頸期盼的盛會，今年規模更勝以往，透過多元攤位展演與體驗，向市民推廣各類運動項目，也鼓勵市民善用嘉年華的機會，接觸不同運動類型，找到適合自己的運動方式，並培養規律運動的好習慣。
今年適逢「運動部」成立，體育局長陳良乾期盼透過舉辦運動嘉年華，讓更多市民從中體會運動的樂趣，無論年齡大小、運動基礎如何，都能享受動起來的美好，進一步打造屬於台南的健康運動城市。
此屆運動嘉年華邀請16組團隊展演，包括街舞、拉丁舞、劍道、體操、武術、合氣道、龍獅鼓術、太極拳、健美、相撲等，展現運動的多元風貌與力與美。活動現場提供25種免費運動體驗項目，從靜態的疊杯、西洋棋，到動態的趣味足球、保齡球、木球、高爾夫、壘球、排球、虛擬自由車、路上衝浪、射箭等，讓參與者挑戰自我、樂在其中。
現場還設有認識鐵人三項、定向越野積分賽及CPR急救等寓教於樂的體驗關卡，參加運動嘉年華不僅能享受樂趣，更能強化相關運動知識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言