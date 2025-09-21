快訊

明年月收入5萬不用繳稅 賴總統：有史以來稅金繳最少的時候

強颱樺加沙「最新風雨預測出爐」 4縣市明天達停班課標準

觸陸時間曝光 樺加沙「持續增強」預估6小時內達到巔峰

台南運動嘉年華市長黃偉哲帶頭動 不止於競技應融入生活

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市體育局推展全民運動，今天下午舉辦運動嘉年華，市長黃偉哲也下場體驗。記者鄭惠仁／攝影
台南市體育局推展全民運動，今天下午舉辦運動嘉年華，市長黃偉哲也下場體驗。記者鄭惠仁／攝影

台南市體育局推展全民運動，運動嘉年華今天在市立體育場旁「體育之心」登場，除了有精采的運動展演，還有25種免費運動體驗項目，完成闖關就送限量紀念品。市長黃偉哲表示，運動不僅止於競技，更應融入日常生活。

運動嘉年華由市長黃偉哲主持開幕儀式，並下場體驗各項運動。他表示，運動嘉年華已成為市民每年引頸期盼的盛會，今年規模更勝以往，透過多元攤位展演與體驗，向市民推廣各類運動項目，也鼓勵市民善用嘉年華的機會，接觸不同運動類型，找到適合自己的運動方式，並培養規律運動的好習慣。

今年適逢「運動部」成立，體育局長陳良乾期盼透過舉辦運動嘉年華，讓更多市民從中體會運動的樂趣，無論年齡大小、運動基礎如何，都能享受動起來的美好，進一步打造屬於台南的健康運動城市。

此屆運動嘉年華邀請16組團隊展演，包括街舞、拉丁舞、劍道、體操、武術、合氣道、龍獅鼓術、太極拳、健美、相撲等，展現運動的多元風貌與力與美。活動現場提供25種免費運動體驗項目，從靜態的疊杯、西洋棋，到動態的趣味足球、保齡球、木球、高爾夫、壘球、排球、虛擬自由車、路上衝浪、射箭等，讓參與者挑戰自我、樂在其中。

現場還設有認識鐵人三項、定向越野積分賽及CPR急救等寓教於樂的體驗關卡，參加運動嘉年華不僅能享受樂趣，更能強化相關運動知識。

台南市體育局推展全民運動，今天下午舉辦運動嘉年華。記者鄭惠仁／攝影
台南市體育局推展全民運動，今天下午舉辦運動嘉年華。記者鄭惠仁／攝影

運動 體育 黃偉哲

延伸閱讀

台南美展頒獎 黃偉哲：2026年各類第一名獎金翻倍

2025麻豆文旦節登場 黃偉哲：減產也要促銷是為豐收年做準備

台南孔廟文化節啟蒙大典 黃偉哲為120位小一新生點硃砂開智慧

南科沙崙科學園區計畫通過 黃偉哲盼成完整生態系

相關新聞

台南風神廟交陪境大力相挺解除危機 搶救下個目標「南山公墓」

台南市中西區風神廟後方有塊地，本來原地主興建5樓民宿，但地方擔心施工會危及風神廟的建物結構，加上天際 線遭阻。法界、文法...

搶救台南黃金海岸沙灘退縮 離岸堤、養灘雙軌前進穩沙源

行政院日前同意補助11.9億元對台南七股潟湖沙洲展開短中長期的沙洲護育計畫，而南區黃金海岸沙灘也在流失，為守護海岸，水利...

台南運動嘉年華市長黃偉哲帶頭動 不止於競技應融入生活

台南市體育局推展全民運動，運動嘉年華今天在市立體育場旁「體育之心」登場，除了有精采的運動展演，還有25種免費運動體驗項目...

雲林堅持破袋稽查垃圾減量萬噸 世界清潔日表揚有功人員

雲林縣每日平均垃圾量大約370公噸，環保局去年起執行隨車破袋稽查，發現縣內多數家戶未妥善分類回收，經各清潔隊努力勸導或拒...

卓榮泰視察嘉縣番路鄉農會 推動冷鏈技術助農業升級

行政院長卓榮泰今天到嘉義縣番路鄉農會關心柿子產業的發展與未來規畫，肯定在地柿餅清爽不過甜，既健康又美味，值得大力推廣。卓...

台江拜溪墘音樂會謝神祈安 青年為家鄉發聲

台南社大台江分校結合村廟、學校、社區及公部門，利用農曆七月底舉辦「台江拜溪墘音樂會」，各社團以音樂謝神，也為家鄉發聲，用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。