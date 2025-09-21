快訊

搶救台南黃金海岸沙灘退縮 離岸堤、養灘雙軌前進穩沙源

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市黃金海岸退縮，水利署第六分署的復育沙灘計畫，採離岸堤、養灘雙軌進行。記者鄭惠仁／攝影
台南市黃金海岸退縮，水利署第六分署的復育沙灘計畫，採離岸堤、養灘雙軌進行。記者鄭惠仁／攝影

行政院日前同意補助11.9億元對台南七股潟湖沙洲展開短中長期的沙洲護育計畫，而南區黃金海岸沙灘也在流失，為守護海岸，水利署第6分署已完成水工模型試驗，接續也要分3前展開復育計畫，包括養灘與設置離岸堤，分署表示，第1期3.1億，預計年底發包，模擬評估完工後流沙率9成，將可改善胡金海岸因沙流失，海灘所小問題。

七股潟湖今年7月間丹娜絲颱風來襲時，狂浪暴潮經由潟湖北潮口沿大寮排水倒灌西寮社區，造成淹水。也因七股潟湖最後一道防線青山港汕、網仔寮汕受害平面上升、海岸島退等影響，已難擋颱風帶來的強勁長浪，若不改善，問題會更嚴重，日前行政院會通過近12億元的沙洲護育計畫，其中短期護育計畫經費1億多，依權責完成分工就會由南市府與台江國家公園管理處發包執行。

除了七股潟湖的海岸島退，潟湖未來可能消失的沙洲復育計畫外，南區黃金海岸灣裡段也是面臨海灘往後退縮的問題，為此水利署第6分署也採取復育計畫，分署長謝明昌說，專家學者參酌近幾年海岸退縮、漂砂、颱風影響等數據，已完成水工模型，並開說明會，聽取意見，預計年底發包第一期工程，經費3億多，包含離岸堤約2.8億、養灘3500萬。

謝明昌表示，依照已建好的水工模型和數值模擬，第一期工程完工後，留沙量可達到9成。接續的第2期工程，會依照第一期的成果做滾動性調整，若第一期效果後，就會持續精進第2期工程，以最適合黃金海岸環境與特性的工法守護海岸。目前黃金海岸有8做凸堤，離岸堤完成後，將把凸堤減少為5座，除發揮凸堤的最大淤沙效果，也可讓海岸環境更優質。

台南市黃金海岸退縮，水利署第六分署的復育沙灘計畫，採離岸堤、養灘雙軌進行。記者鄭惠仁／攝影
台南市黃金海岸退縮，水利署第六分署的復育沙灘計畫，採離岸堤、養灘雙軌進行。記者鄭惠仁／攝影

潟湖 黃金 丹娜絲颱風

