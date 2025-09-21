雲林堅持破袋稽查垃圾減量萬噸 世界清潔日表揚有功人員

雲林縣每日平均垃圾量大約370公噸，環保局去年起執行隨車破袋稽查，發現縣內多數家戶未妥善分類回收，經各清潔隊努力勸導或拒收，今年7月前全縣資源回收率大幅提升至51.32％，廚餘回收量也增加41.46％，一般垃圾更大幅減少1萬公噸，縣府今表揚有功人員和單位。

響應世界清潔日，雲林縣府今天在虎尾舉辦「潔淨雲林×清秋共行」環保園遊會，並表揚雲林環境教育獎10名得主，由雲林縣長張麗善頒贈獎金與獎盃。其中獲得學校組的潮厝華德福實驗教育小學，近年積極將環境教育融入課程與校園，去年榮獲台美生態學校「永久綠旗」認證，是全國第２所達成學校。

環保園遊會除有獎徵答和摸彩，更有小小挖土機，讓小朋友當起小小環保尖兵，挖寶特瓶等回收品，並教導如何分類回收，寓教於樂，環保局更帶領志工沿著央廣影音基地園區撿拾垃圾。

環保局長張喬維說，目前雲林縣每天垃圾清運量近370公噸，因多數家庭未妥善分類，便當盒及飲料杯夾雜在一般垃圾中，因此去年起各鄉鎮清潔隊展開稽查行動，清潔隊員隨機破袋稽查，並一再苦口婆心宣導，一次又一次不厭其煩甚至發生爭執，但仍努力不懈，終見成果。

張喬維表示，截至今年7月全縣資源回收率已由46％提升至51.32％，一般垃圾量也較去年同期間相比減少5.47％，顯示民眾在垃圾分類的配合度逐漸提升，同時廚餘回收量也增加41.46％，有效降低一般垃圾產生量，較往年同期已減少1萬公噸。

環保局說，最近被焚化廠退運的比例也下降一半，多數鄉鎮平均都已有3個多月未遭焚化廠退運，最長者為古坑鄉，從今年2月中旬後便再無退運紀錄，呼籲民眾持續落實垃圾分類。