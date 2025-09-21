聽新聞
台南風神廟交陪境大力相挺解除危機 搶救下個目標「南山公墓」
台南市中西區風神廟後方有塊地，本來原地主興建5樓民宿，但地方擔心施工會危及風神廟的建物結構，加上天際 線遭阻。法界、文法界及學界人士組成搶救聯盟，經多方溝通，最後地主退讓同意將土地出售給風神廟，而解除危機。該聯盟今天宣布完成階段任務，轉型為搶救文化資產保護平台，下一個目標鎖定南山公墓，爭取保留這塊寶地。
風神廟是台南市定古蹟，也是國內少見主祀風神的廟宇，廟前則是接官亭，旁側又是西羅殿構成完整歷史風貌。因廟後方私人土地原規畫興建5層樓大樓，引發民間團體憂心影響結構安全與天際線景觀，律師陳鋕銘、社運健將何宗勳、龍脈專家吳明憲、南華大學教授魏光莒、文化人嚴培禎、王志鈞等人組成搶救聯盟，反對在後方興建大樓，並遞陳情書。此一保護文化資產的議題，引起各界重視，市府也居中協調。最後，風神廟在高雄的交陪境廟宇獲知後大力相挺，集資讓風神廟買下這塊地，解除危機。
風神廟搶救聯盟召集人陳鋕銘今天宣布，已完成階段性任務，該聯盟轉型為文化資產保護平台，繼續關心地方、全國性文資保護議題。其中民團長期關心南區公墓保存，爭取登錄文化景觀但未獲通過，南山公墓國家墓葬歷史文化園區促進會籌備小組繼續補充資料送審，沒有放棄。風神廟搶救聯盟說，接下來會關心南山公墓議題，搶救這塊400年歷史的寶地。
台灣公民參與協會秘書長何宗勳說，搶救風神廟是國內保護文資很成功的例子，在公私合作下創下3個月內就搶救的成功。魏光莒說，未來會把這一經驗作為爭取南山公墓登錄為文化景觀行動的參考。風神廟管理委員會總幹事謝明峰感謝各界的幫忙，才得以搶救成功，他說，因為交陪境的幫忙而有了這張「信仰保身符」，也希望文化局未來還要多加油，保護更多需要守護的文化資產。
