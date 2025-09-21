卓榮泰嘉縣送大禮 補助屠宰場設備、柿子加工廠

行政院長卓榮泰今天南下嘉義縣番路鄉農會視察農產品冷鏈，面對地方的需求，指示農業部將新建番路柿子加工廠列入行政院第二期冷鏈計畫中，並同意補助購置嘉義縣屠宰場設備。

卓榮泰今天至番路鄉農會參觀柿子加工過程、品嚐了冰冰涼涼的柿餅，並與當地農會的幹部、民進黨立委蔡易餘與嘉義縣長翁章梁面對面座談。

卓榮泰說，在蘇貞昌擔任行政院長期間核定了第一期（110年至113年）冷鏈計劃，設置農糧、漁產、畜禽冷鏈系統，投資新台幣119億，在全國設2處旗艦的物流中心、8處區域冷鏈中心、19處批發市場及5個簡易的處理場，還有600多個農民團體在第1期的計劃中或得補助。

卓榮泰說，第二期冷鏈計畫（114年至117年）行政院編列58.8億元，補助對象除農會、地方政府外，也會納入合作社，避免產業鏈斷裂。

針對蔡易餘指番路新建柿子加工廠至今經費未有著落，卓榮泰當場指示農業部，將柿子加工廠興建經費1.9億列入第二期冷鏈計畫中，讓地方盼望已久的計畫露出曙光。

此外，翁章梁提出嘉義屠宰場目前只有硬體卻無設備的問題，卓榮泰說未來會繼續擬定相關預算補助，讓生產外銷加工等流程更加順利，協助嘉義縣成為農工科技大縣。

卓榮泰表示，番路農會用牛心柿產製的冰冰涼涼柿餅非常好吃，不會像以前的柿餅那麼甜，這對現代人來講，可列為比較健康的食品，農會與農業部農糧署要多開闢通路好好的推廣，穩定銷量維持番路鄉種植柿子的傳統。