「再生進行市」 嘉義舊監宿舍群9/20-21熱鬧登場

嘉義市政府環境保護局與文化局 9 月 20 日及 21 日在嘉義市維新路舊監獄宿舍群攜手合辦「再生進行市」，以「舊木再利用」與「循環選物」為核心，集結多家在地攤商與永續品牌，共同推廣資源循環與綠色生活。活動吸引家庭眾多親子同遊，20日嘉義市長黃敏惠出席活動，透過結合永續與文化保存議題的益智問答，在輕鬆氛圍中與大小朋友更加深刻了解永續與歷史，將永續精神融入日常生活。

嘉義舊監獄宿舍區是嘉義監獄附屬之員工宿舍建築群，最初是建造於日治時期的大正年間。

黃敏惠市長表示，每年9月的第3個星期六是「世界清潔日」，同時也是台灣的「全國古蹟日」。響應節日，市府環保局與文化局跨局處合作，特別選在舊監宿舍群共同舉辦活動，藉由節慶提醒大家珍惜環境與文化資產，這也正呼應市府朝向「新永續出發」的施政主軸。嘉義市是全台非六都中第一個通過「永續自治條例」的縣市，不僅將永續精神融入城市治理，協助企業轉型、帶動循環商機，並建構韌性海綿城市，共創一個更具韌性與希望的嘉義市。嘉義市更讓永續不僅限於環保，而是跨局處、跨領域與跨夥伴合作，以新的思維推動城市前行。

黃敏惠市長指出，今日活動聚集40個特色攤位，帶來多元體驗與交流，選在舊監宿舍群舉辦，也展現嘉義市多年來在老屋修繕與活化上的努力。漫步在這裡，不僅能嘉義市這座建城321年的城市深厚的歷史底蘊，也希望透過本次活動結合「減廢再利用」與「古蹟保存」的理念緊密結合，激發創新能量，持續延伸出永續的價值。

黃敏惠市長進一步提到，今年台灣經歷多次天災與挑戰，無論是關稅議題、國際局勢或極端氣候，都凸顯「永續」的重要。未來市府將從人才、文化、環境與經濟等面向全面推動，並持續跨局處合作、攜手市民一同努力朝永續目標前進。特別最令人感動的是，今天看到市民老少齊聚，以實際行動支持環境保護，充分展現嘉義市強大的凝聚力與韌性。

