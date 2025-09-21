臺灣也有水上市集 臺南四鯤鯓紅樹林舢筏體驗

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

由臺南市南區區公所主辦的「舢筏啟航・鯤鯓潮市」四鯤鯓紅樹林水上市集，20日在四鯤鯓碼頭與龍山寺前廣場盛大登場。

臺南市長黃偉哲表示，秋高氣爽的好天氣最適合出門走逛，「舢筏啟航・鯤鯓潮市」是臺南第一個水上市集，在涼爽的天氣來四鯤鯓賞紅樹林、逛市集，可說十分愜意。藉由活動結合生態與文化，可望為地方帶來觀光人潮，未來若有機會，也可安排學校來這裡校外教學，體驗南區的舢筏文化。

南區區公所說明，「舢筏啟航・鯤鯓潮市」努力整合既有資源，展現四鯤鯓的獨特魅力給更多民眾看見，這場結合在地特色、推廣生態保育的盛會，為臺南市觀光發展樹立了新的里程碑。

南區區公所指出，今年為第二屆水上市集，活動內容更勝以往，規劃分為「水上市集-漁人豐收筏」與「陸上市集-鯤鯓豐物市」。在水上市集區域，3艘由閒置舢筏變身的攤位船，停泊在水域中，民眾可搭乘觀光船近距離選購在地特色商品，體驗船上購物的樂趣，陸上市集則有近50個特色攤位，提供豐富的在地美食與文創商品。

除了市集外，現場也精心規劃了多元的體驗活動，在主舞台區「潮汐共鳴音樂會」，邀請到多組音樂團體輪番演出，以輕快樂音為活動增添熱鬧氣氛，現場並安排享譽國際的變臉及魔術秀，讓大小朋友不亦樂乎；「鯤鯓尋秘定向越野」與「紅樹林生態觀光船導覽」，則讓參與民眾透過互動體驗更深入地認識四鯤鯓的自然與歷史。

