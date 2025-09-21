卓榮泰視察嘉縣番路鄉農會 推動冷鏈技術助農業升級

行政院長卓榮泰今天到嘉義縣番路鄉農會關心柿子產業的發展與未來規畫，肯定在地柿餅清爽不過甜，既健康又美味，值得大力推廣。卓榮泰表示，極端氣候影響下，台灣農產品的保存與運輸面臨挑戰，政府正積極推動冷鏈技術，協助農民降低損耗、提升鮮度，並拓展多元外銷市場。

卓榮泰表示，第一期農業冷鏈計畫投入119億元，已建立物流中心、冷鏈設施與批發市場升級，協助超過600個農民團體，成果顯著。他說，沒有農漁民就沒有糧食生產，也無法支撐半導體產業發展，農漁民才是台灣真正的「護國群山」。行政院已核定第二期計畫，未來4年將編列58.81億元，補助對象擴大至合作社，並推動智慧農業，確保產業鏈完整。

他強調，嘉義是台灣重要的柿餅產區，未來將結合農業、文化與觀光，兼顧傳統與精緻加工，打造具特色的在地產業模式。卓榮泰也呼籲民間企業共同投入，提升品牌力與研發能量，與政府攜手協助農友面對氣候變遷挑戰，提升台灣農業的競爭力與韌性。

縣長翁章梁表示，番路鄉農會推動加工廠與展售中心，能逐步建立完善冷鏈物流與契作制度，穩定市場價格，避免農民被惡性削價。感謝行政院大力支持，讓地方軟硬體升級，未來農民收益可望更穩定。

陪同出席的立委蔡易餘表示，番路鄉農會多年來積極推動柿子加工，但中央補助過去僅限於冷鏈設備，始終未能支應加工廠本身建設，導致農會能量不足，難以全面照顧柿農。卓榮泰現場拍板，要求農業部加速核定整體計畫，讓新廠早日啟動，並指示，將合作社重新納入冷鏈補助。

另對於縣長翁章梁的嘉義屠宰場問題，卓榮泰表示，硬體與設備必須同步補助，否則空有建築卻無法運作毫無意義，允諾會將屠宰場需求一併檢討。