全台首座焚化廠轉型環境教育園區 嘉縣鹿草焚化爐整建揭幕

嘉義縣鹿草焚化爐24年運轉後，經2年多整建荷苞嶼綠色永續園區，工程經費14億600萬元，今天行政院長卓榮泰、環境部長彭啟明、嘉義縣長翁章梁等人受邀揭幕儀式。卓榮泰表示，這是中央與地方合作、民間參與的成功案例，不僅改善垃圾處理，也兼顧環保與生活品質，期望作為全國示範，推廣至其他縣市。

過去被視為「鄰避設施」的鹿草垃圾焚化廠，整改「荷苞嶼綠色永續園區」有效減少汙染、提升發電效率，並結合生態公園、健康生活館、游泳池等設施，成為多功能園區。今天舉辦開幕嘉年華，行政院長卓榮泰等人共同為園區揭幕。宣告全台首座由焚化廠轉型升級的環境教育園區正式啟用。

卓榮泰表示，整建後的焚化爐不僅提升效能，包含焚化量提高 8.1%、發電效率增加 10.4%，同時降低底渣與飛灰產生，顯著改善環境汙染問題。園區內還規畫生態公園、健康生活館與游泳池，讓設施不僅處理垃圾，也成為多功能的公共休閒空間。嘉義縣的案例證明，只要地方有計畫與執行力，中央就會全力支持，期許鹿草焚化爐成為全國典範，推廣至其他縣市，展現台灣在垃圾處理與環保上的決心與能力。

彭啟明表示，嘉義縣鹿草焚化爐可說是全台第一的焚化爐典範；設施不僅環境乾淨、無異味，還結合綠色永續公園與運動空間，並將與台積電合作發展二氧化碳捕捉技術，展現未來性與社區融合的特色。嘉義之所以能成功，關鍵在於縣府、民間企業、社區與地方議會的共同合作，形成共識，使垃圾處理成為資源循環的示範案例。行政院已設定目標，最快於明年底前解決全台露天垃圾問題，並推廣嘉義經驗到全國各地。

他表示，垃圾應被視為「資源」而非廢棄物，並須從源頭減量。針對環境破壞行為，環境部已與內政部、法務部合作，組成環檢警聯合行動，鎖定營建剩餘土石方與廢棄物非法棄置，計畫於10月公布執行成果，展現政府維護環境的決心。

翁章梁表示，嘉義縣每日垃圾量約400多公噸，焚化爐每日處理量可達900公噸，並兼顧事業廢棄物處理；場域規畫除焚化與垃圾去化外，也結合生態環境教育功能，園區內設有水池及教育空間，未來將成為環境教育的重要基地。不只是垃圾處理場，更是守護環境、促進教育與改善民生的重要據點。