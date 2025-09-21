台江拜溪墘音樂會謝神祈安 青年為家鄉發聲

台南社大台江分校結合村廟、學校、社區及公部門，利用農曆七月底舉辦「台江拜溪墘音樂會」，各社團以音樂謝神，也為家鄉發聲，用文化傳承責任與使命。家長認為，這樣的表演與鄉親家的互動，除了對孩子是肯定與鼓勵，更是文化傳承，也代表著責任與使命

社大台江分校表示，台南市安南區古稱台江，位於舊河道旁公親寮先民，一百多年來，每逢農曆七月底，奉請清水祖師，擔著祭品，重回曾文溪舊河道旁拜溪墘，見證台江滄海桑田史，為緬懷台江先民奮鬥歷史，16年前開始，每年農曆七月底，公私協力策辦台江拜溪墘音樂會，以音樂謝神祈安，共同反思台江建庄二百年來，鄉親相放伴建庄結社的願景精神，共同祈願營造台江永續家園。

昨晚這場台江拜溪墘音樂會，邀請社大台江分校薩克斯風樂團、公親寮天子門生、和順國中國樂團參加。公親寮鄉親更同心協力準備炸雞、薯條、糖果與餅乾等招待。主持人施子涵、林佩洵是在外讀書籍工作的青年，認為拜溪墘音樂會承載著濃厚的台江文化與歷史底蘊，看到廟口居民與鄉親的互動，充滿豐富的社區感與文化厚度。

和順國中杜校長杜俊興說，很高興和順國中國樂團多年來到公親寮清水寺參加拜溪墘音樂會演出，用音樂來感謝神明保佑地方與庄民的平安，也是學生運用所學，讓音樂、文化與在地情感交流的好機會。