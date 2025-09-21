嘉縣荷苞嶼永續園區開幕 卓榮泰讚焚化爐美麗變身

行政院長卓榮泰今天出席嘉義縣荷苞嶼綠色永續園區開幕時說，中央與嘉義縣合作把焚化爐鄰避設施變成一個永續園區、美麗生態公園，希望其他縣市都來觀摩學習。

荷苞嶼綠色永續園區今天舉辦開幕嘉年華會，除卓榮泰蒞臨，民進黨立委蔡易餘、環境部長彭啓明、嘉義縣長翁章梁、嘉義縣環保局長張輝川及達和鹿草環保股份有限公司代表台泥企業團董事長張安平等人都出席，共同為園區揭幕。

張輝川簡報指出，荷苞嶼園區前身為鹿草垃圾焚化廠，民國110年12月起縣府攜手達和鹿草環保公司，依「促進民間參與公共建設法」啟動全國首例焚化設施轉型計畫；歷時2年多、投入新台幣14億餘元，完成25項升級工項，將傳統廢棄物處理設施，改造為集高效能廢棄物處理、資源循環、生態保育與環境教育基地，園區分為健康生活館、永續循環中心、荷苞嶼自然生態公園3個區域。

卓榮泰致詞說，這項工程中央補助4.6億左右，只要地方具有規劃、執行能力，此等有利人民工程，中央一定全力補助地方；中央、地方合為一體，才能把大家認為的鄰避設施變成一個永續園區、美麗生態公園，希望行政院與嘉義縣這個合作例子能往外擴散，讓其他縣市共同來觀摩學習。

卓榮泰表示，鹿草焚化爐經過24年運轉，當然有其壽命，但透過此次促參計劃完成整建，焚化爐明顯降低空污排放量，焚化容量進而提升8.1%、發電量提升10.4%、底渣產生率下降5.4%，飛灰也會下降13.5%。

卓榮泰強調，鹿草焚化爐不僅僅屬於嘉義縣的焚化爐，這裡也幫周遭縣市、甚至澎湖處理垃圾，在整改工程完成後，也會提供10%焚化容量讓中央調度，來解決鄰近縣市難處理垃圾。

彭啓明表示，全台灣有很多焚化爐，他必須說鹿草焚化爐為台灣第一名焚化爐，進到此地沒有臭味，且辦公室非常新，旁邊還有運動設施、綠色永續公園，這是全台很罕見案例。

彭啓明還說，未來環境部要與台積電簽合作協議，要把鹿草焚化爐排出二氧化碳捉下來，成功後將運用到全台每座焚化爐；未來焚化爐不再是鄰避設施，而是居民可以去休閒、散步的地方。