快訊

桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北

柯文哲遭羈押疑染HPV 醫揭「公廁傳染菜花」真相：傳言引恐慌

颱風樺加沙來勢洶洶 台南市政府今晚8點三級開設

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
中央氣象署今早8點30分發布颱風樺加沙海上颱風警報，預估最快傍晚發布陸警，台南市政府說明，今晚8點災害應變中心三級開設，市府各局處將派員進駐待命戒備。圖／本報系資料照
中央氣象署今早8點30分發布颱風樺加沙海上颱風警報，預估最快傍晚發布陸警，台南市政府說明，今晚8點災害應變中心三級開設，市府各局處將派員進駐待命戒備。圖／本報系資料照

中央氣象署今早8點30分發布颱風樺加沙海上颱風警報，預估最快傍晚發布陸警；台南市政府說明，今晚8點災害應變中心三級開設，市府各局處將派員進駐待命戒備，持續監控氣象情資並與相關單位橫向聯繫，各區公所同步成立開設。

南市府表示，目前因尚未發佈陸上颱風警報，未有預警性封路或園區暫停營運等事宜，但因應樺加沙颱風來勢汹汹，已要求市府相關局處強化整備，包含加強巡查側溝、易淹水點、山坡地及交通要道，若有異常即刻通報。

此外，防汛設施也針對抽水站、移動式抽水機、閘門等檢查並完成油料補充，對滯洪池、埤塘提前洩降，增加蓄洪空間，同時也盤點避難收容場所，必要時會立即開設，同時請自主防災社區啟動對排水路淤塞段與雨水下水道清淤落實巡查。

南市府也提醒，營造業、建築工地等應加強鷹架、起重機與交維設施固定，避免強風造成意外，也要求改善廣告招牌及路樹支撐，降低倒塌風險等防颱相關措施。

廣告 警報 樺加沙颱風

延伸閱讀

樺加沙颱風逐漸進逼台灣 東琉線23、24日停駛

樺加沙升為強颱！玉山園區今封園 急撤315名山友

颱風樺加沙逼近！蘇花大清水隧道鋼板破損 公路局急修補

颱風樺加沙逼近 高雄農改場提醒農友做好6項防災準備

相關新聞

雲林廣播人帶著廣播去旅行 引領偏鄉老人重現生活熱力

漢儒文教基金會、雲林縣警察局等單位以「安心呷百二」為主題，將在雲林縣舉辦多場「帶著廣播去旅行」，由廣播人巧扮活力健康角色...

台南老街、職人這樣探訪… 區公所線上結合實體的尋友旅程

台南市中西區線上觀光大使Vtuber「咪奈咪」跨越到實體，區公所20日舉辦「咪奈咪尋友記」導覽活動，帶領民眾穿梭五條港的...

讓小家電、回收衣「再生」 南市資收創意中心設點北區

台南環保局結合志工團體辦小家電維修及廢木創作，也將利用閒置空間打造資源回收創意中心，讓衣服、包包等資收物成為創意作品；而...

搶救斗六商圈 雲林縣府擬砸11億建停車場

雲林縣斗六市區停車位不足，衝擊商圈發展，縣府計畫斥資11億元，在民生南路民生公園、莊敬路中山公園分別興建地下2層的停車場...

戲迷必收！雲林偶戲節攜手全家推限定杯套 「鹿逍遙」現身口湖休息站

2025年雲林國際偶戲節9月22日至10月12日展開，雲林縣政府今攜手全家便利商店推出雲林偶戲節限定杯套及口湖休息站專屬...

台南藍晒圖「食神灶動」美食嘉年華 千人大啖秋日海鮮

料理包市場持續升溫，消費者追求省時便利，更重視食材安心與價格合理；台南在地食品電商「津選生活」今在藍晒圖文創園區舉辦「食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。