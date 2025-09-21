颱風樺加沙來勢洶洶 台南市政府今晚8點三級開設

中央氣象署今早8點30分發布颱風樺加沙海上颱風警報，預估最快傍晚發布陸警；台南市政府說明，今晚8點災害應變中心三級開設，市府各局處將派員進駐待命戒備，持續監控氣象情資並與相關單位橫向聯繫，各區公所同步成立開設。

南市府表示，目前因尚未發佈陸上颱風警報，未有預警性封路或園區暫停營運等事宜，但因應樺加沙颱風來勢汹汹，已要求市府相關局處強化整備，包含加強巡查側溝、易淹水點、山坡地及交通要道，若有異常即刻通報。

此外，防汛設施也針對抽水站、移動式抽水機、閘門等檢查並完成油料補充，對滯洪池、埤塘提前洩降，增加蓄洪空間，同時也盤點避難收容場所，必要時會立即開設，同時請自主防災社區啟動對排水路淤塞段與雨水下水道清淤落實巡查。

南市府也提醒，營造業、建築工地等應加強鷹架、起重機與交維設施固定，避免強風造成意外，也要求改善廣告招牌及路樹支撐，降低倒塌風險等防颱相關措施。