雲林廣播人帶著廣播去旅行 引領偏鄉老人重現生活熱力

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
教練帶領舞動專為老人設計的健康操，讓老人家跳出活力和熱情。記者蔡維斌／翻攝
教練帶領舞動專為老人設計的健康操，讓老人家跳出活力和熱情。記者蔡維斌／翻攝

漢儒文教基金會、雲林警察局等單位以「安心呷百二」為主題，將在雲林縣舉辦多場「帶著廣播去旅行」，由廣播人巧扮活力健康角色，走出錄音間，以活潑的帶動唱，警察也演活了防詐劇，今天首場來到台西鄉康泰老學堂日照中心與長輩同樂，引領阿公阿嬤重拾生命活力。

為鼓勵長輩身體、腦袋一起動起來，9月起至11月由漢儒文教基金會、華儒青年關懷基金會、清原芋圓、雲聚幸福、雲林縣警察局和正聲電台雲林台合作，將到台西、虎尾社區據點，展開廣播實境秀，搭配活力滿點的歌聲與健康操，波麗士傳授「防詐騙妙招」，讓樂齡生活過得幸福又安心。

今天首場到台西康泰老學堂日照中心與長輩同樂；雲聚幸福的教練，精心設計一套適合阿公阿嬤舞動的健康操「翹腳輪嘴秋」，讓舒活筋骨的運動變簡單，一曲跳完通體舒暢，老人家說真的是可以「翹腳輪嘴秋」（一派輕鬆）。

因詐騙對象老人居多，警方用最貼近老人家的例子，以小型說唱話劇，點醒阿公阿嬤，接到不明電話務必提高警覺，使老人家警戒心瞬間拉升， 最後熱歌大合唱，熟悉又快樂的老歌High翻天，老人家像又回到青春少年兄的年代。

正聲電台指出，收音機是許多人的記憶寶盒，「帶著廣播去旅行」讓電台主持人不再是藏鏡人，將帶著大家熟悉的聲音走入社區，給老人家最直接的陪伴，深具意義。老人家也說，聽廣播只聽其聲不見其人，今天看到盧山真面目在面前陪伴，親切又感動。

廣播人走出幕前，用熟悉的聲音演劇，帶動歡樂陪伴老人家。記者蔡維斌／翻攝
廣播人走出幕前，用熟悉的聲音演劇，帶動歡樂陪伴老人家。記者蔡維斌／翻攝

雲林 阿嬤 警察

