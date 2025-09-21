台南老街、職人這樣探訪… 區公所線上結合實體的尋友旅程

台南市中西區線上觀光大使Vtuber「咪奈咪」跨越到實體，區公所20日舉辦「咪奈咪尋友記」導覽活動，帶領民眾穿梭五條港的大街小巷，實地探訪傳統產業店家，近距離聆聽傳統產業職人的生命故事與生活智慧，除拉近了職人與民眾的距離，也讓台南老街更迷人。

中西區長蔡佳甫說，Vtuber「咪奈咪」由區公所攜手台南高商師生團隊打造。今年初該校觀光科學生尤姿淇、吳宥萱、許高銓、指導老師陳珮真與五家在地傳統職人，由學生製作Vtuber訪談影片推廣在地傳統刀剪相關產業，並以此系列作品參加教育部國教署「全國高級中等學校專題及創意製作競賽」，榮獲全國第3名。學生發揮創意並結合Vtuber推廣在地傳統產業文化，以更貼近年輕人的方式被理解與喜愛，開創社造永續的新契機。

五條港早年是台南繁華的象徵，孕育出多元的產業文化，如今藉由 Vtuber「咪奈咪」的數位形象結合走讀，串聯了五家中西區在地傳統刀剪相關產業，包括筑馨居、劉進文木雕工作室、清秀佳人布坊、佑昇刀剪行以及姚家四姊妹理髮店。在活動現場，職人親自與民眾分享傳統技藝與人生經驗，拉近了職人與民眾的距離。蔡佳甫說，從活動中看到年輕世代以數位創意推廣在地傳統文化，為社區營造注入新動能，實踐「社造年輕化」的核心精神。