台南老街、職人這樣探訪… 區公所線上結合實體的尋友旅程

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區線上觀光大使Vtuber「咪奈咪」跨越到實體，區公所透過導覽，帶領民眾穿梭五條港的大街小巷，認識老街之美。記者鄭惠仁／翻攝
台南市中西區線上觀光大使Vtuber「咪奈咪」跨越到實體，區公所透過導覽，帶領民眾穿梭五條港的大街小巷，認識老街之美。記者鄭惠仁／翻攝

台南市中西區線上觀光大使Vtuber「咪奈咪」跨越到實體，區公所20日舉辦「咪奈咪尋友記」導覽活動，帶領民眾穿梭五條港的大街小巷，實地探訪傳統產業店家，近距離聆聽傳統產業職人的生命故事與生活智慧，除拉近了職人與民眾的距離，也讓台南老街更迷人。

中西區長蔡佳甫說，Vtuber「咪奈咪」由區公所攜手台南高商師生團隊打造。今年初該校觀光科學生尤姿淇、吳宥萱、許高銓、指導老師陳珮真與五家在地傳統職人，由學生製作Vtuber訪談影片推廣在地傳統刀剪相關產業，並以此系列作品參加教育部國教署「全國高級中等學校專題及創意製作競賽」，榮獲全國第3名。學生發揮創意並結合Vtuber推廣在地傳統產業文化，以更貼近年輕人的方式被理解與喜愛，開創社造永續的新契機。

五條港早年是台南繁華的象徵，孕育出多元的產業文化，如今藉由 Vtuber「咪奈咪」的數位形象結合走讀，串聯了五家中西區在地傳統刀剪相關產業，包括筑馨居、劉進文木雕工作室、清秀佳人布坊、佑昇刀剪行以及姚家四姊妹理髮店。在活動現場，職人親自與民眾分享傳統技藝與人生經驗，拉近了職人與民眾的距離。蔡佳甫說，從活動中看到年輕世代以數位創意推廣在地傳統文化，為社區營造注入新動能，實踐「社造年輕化」的核心精神。

為了讓更多人能參與活動，公所特別製作了「咪奈咪尋友記」小書，內容包含五家職人介紹影片的QR-code與走讀地圖，並附上專屬的「咪奈咪古貓朋友」貼紙，讓參與者能邊走邊收集，完成專屬於自己的「尋友旅程」。小書限量200份，放置於中西區公所、中西區圖書館及五家合作店家，歡迎有興趣的民眾索取，更多活動資訊請上Facebook「中西區－府城之心」粉絲專頁查詢。

台南市中西區線上觀光大使Vtuber「咪奈咪」跨越到實體，區公所透過導覽，帶領民眾穿梭五條港的大街小巷，認識老街之美。記者鄭惠仁／翻攝
台南市中西區線上觀光大使Vtuber「咪奈咪」跨越到實體，區公所透過導覽，帶領民眾穿梭五條港的大街小巷，認識老街之美。記者鄭惠仁／翻攝

台南 影片

相關新聞

讓小家電、回收衣「再生」 南市資收創意中心設點北區

台南環保局結合志工團體辦小家電維修及廢木創作，也將利用閒置空間打造資源回收創意中心，讓衣服、包包等資收物成為創意作品；而...

搶救斗六商圈 雲林縣府擬砸11億建停車場

雲林縣斗六市區停車位不足，衝擊商圈發展，縣府計畫斥資11億元，在民生南路民生公園、莊敬路中山公園分別興建地下2層的停車場...

戲迷必收！雲林偶戲節攜手全家推限定杯套 「鹿逍遙」現身口湖休息站

2025年雲林國際偶戲節9月22日至10月12日展開，雲林縣政府今攜手全家便利商店推出雲林偶戲節限定杯套及口湖休息站專屬...

台南藍晒圖「食神灶動」美食嘉年華 千人大啖秋日海鮮

料理包市場持續升溫，消費者追求省時便利，更重視食材安心與價格合理；台南在地食品電商「津選生活」今在藍晒圖文創園區舉辦「食...

搶救商圈 雲林縣將斥資11億興建2處地下停車場

雲林縣斗六市區停車位不足，衝擊商圈發展，雲林縣府計畫斥資11億元，在民生南路民生公園、莊敬路中山公園分別興建地下2層的停...

