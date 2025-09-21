讓小家電、回收衣「再生」 南市資收創意中心設點北區

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南社大免費教導民眾維修小家電。記者鄭惠仁／攝影
台南社大免費教導民眾維修小家電。記者鄭惠仁／攝影

台南環保局結合志工團體辦小家電維修及廢木創作，也將利用閒置空間打造資源回收創意中心，讓衣服、包包等資收物成為創意作品；而許多維修志工來自台南社大，社大也倡議台灣跟進歐盟推動「維修權」，在產品標註「維修度指數」，讓消費者有更多選擇。

環保局今年結合「維修咖啡館」，利用每個月的二手家具拍賣會為民眾修理小家電，名額有限，報名都是秒殺，為此再開辦兩場「廢木森呼吸．循環重修舊好」主題工作坊，教導民眾修復小家電、玩具，名額也迅速搶完，顯見需求甚殷。

由於北區公所新廳舍將完工啟用，環保局已登記申請利用北區公所舊廳舍設置「資源回收創意中心」，教民眾修理小家電、玩具，乃至提供各類資源回收物入布料等，讓有興趣者發揮創意製作各種生活用品或藝術品；環保局長許仁澤說，活動免費，但也不是漫無目的維修，高耗電或過於老舊不符省電經濟效益的家電不修。

維修小家電的志工，許多來自台南社大學員。台南社大課程經理陳冠達說，發現維修師傅難覓或修理價格偏高，影響維修意願，因此社大有開小家電等維修課程，在中西區信義街25號也設維修點。

陳冠達指出，法國已針對電腦、手機、電視、洗衣機、電動割草機等要求標註指數，目前環境部也參考作法輔導手機、筆記型電腦業者試行維修度指數，以利消費者選購時辨識產品的可修復性；依環境部資料，法國現行指數滿分為10分，分數愈高代表愈容易被修復，分為5個項目計分，包含文件提供、拆解步驟、工具與緊固性特性、備件可取得性、備件價格及特定標準。

台南 家電 環保局 資源回收 筆記型電腦

