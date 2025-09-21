搶救斗六商圈 雲林縣府擬砸11億建停車場

雲林縣斗六市區停車位不足，衝擊商圈發展，縣府計畫斥資11億元，在民生南路民生公園、莊敬路中山公園分別興建地下2層的停車場，各200格汽車停車位，將向中央爭取經費，目標明年底前動工，近日辦說明會。

縣府為解決斗六停車位不足問題，曾在2019年爭取前瞻建設經費，獲交通部補助8億元興建鎮西國小操場地下停車場、斗六民生公園地下停車場及虎尾公安立體停車場，但鎮西國小、民生公園都因地方反對，計畫胎死腹中，僅虎尾公安停車場順利興建，今年啟用。

交通工務局長汪令堯表示，近年斗六市民生南路與莊敬路2商圈停車位一格難求，衝擊商圈店家生意，加上社口商圈興起，2商圈店家逐漸外移，市公所及多名民代多次表達希望設置停車場，降低商圈衝擊。

汪令堯表示，縣府與斗六市公所開會討論後，計畫重啟斗六民生公園地下停車場案，拯救民生南路商圈，另在莊敬路的中山公園興建地下停車場，中山公園10月3日召開說明會，民生公園停車場近日規畫辦理。

民生公園地下停車規畫保留地面上公園綠地等設施，地下1層96格停車位、地下2層104格，共計200格，出入口都在民生南路。中山公園地下停車場保留地面原公園設施，地下1、2層各100格停車位。

汪令堯表示，2019年民生公園地下停車場工程經費估算2.8億元，現因原物料飆漲要5.5億元，中山公園停車場概估約需5.3億元，因前瞻基礎建設補助停車場關門，縣府預計明年5月前完成規畫設計，向中央爭取補助，估明年底前發包動工。