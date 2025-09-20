戲迷必收！雲林偶戲節攜手全家推限定杯套 「鹿逍遙」現身口湖休息站

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
2025年雲林國際偶戲節將於9月22日至10月12日展開，雲林縣政府今攜手全家便利商店推出「雲林偶戲節限定杯套」及口湖休息站專屬滿額贈等活動。圖／雲林縣政府提供

2025年雲林國際偶戲節9月22日至10月12日展開，雲林縣政府今攜手全家便利商店推出雲林偶戲節限定杯套及口湖休息站專屬滿額贈等活動，公路局也以雲林布袋戲為設計理念，打造身披戲服的幸福公鹿「鹿逍遙」裝置藝術，今在省道台61線口湖休息站揭幕。

為讓偶戲走入民眾生活，雲林縣府與全家便利商店合作推廣台灣偶戲文化，9月22日起全台18家限定門市購買限定飲品，即可獲得雲林偶戲節限定杯套，偶戲節活動期間口湖休息站門市將有消費滿額送偶戲節限定方巾、T恤。

「鹿逍遙」是公路局打造的第14隻幸福公鹿，今天在口湖休息站揭幕，公路局長林福山、雲嘉南區養護工程分局長郭清水、雲林縣副縣長謝淑亞、口湖鄉長李龍飛等人見證。

郭清水說，「鹿逍遙」融入布袋戲元素，身披藍色戲服，象徵海洋意象與旅途平安，口湖休息站是公路局設置的第一座公路休息站，布袋戲是台灣重要意象及文化，盼此結合展現地方文化與特色。

雲縣府文化觀光處副處長陳世訓表示，雲林國際偶戲節9月22日起在虎尾高鐵特定區、布袋戲館、同心公園登場，活動一路延續至10月12日，共63團、65場演出，橫跨教師節、中秋節與雙十連假，期間有大、小金掌獎比賽，10月10日舉辦開幕音樂會，10月11日親子劇場、10月12日金掌獎頒獎典禮。

活動將邀集國內外偶戲團隊帶來精采演出，讓民眾透過觀賞與參與，深入了解雲林在地偶戲文化的發展與技藝傳承，同時開拓對偶戲表演藝術全新且多元的想像空間。

公路局以雲林布袋戲為設計理念，打造身披戲服的幸福公鹿「鹿逍遙」裝置藝術，今在台61線口湖休息站揭幕。圖／公路局提供
公路局以雲林布袋戲為設計理念，打造身披戲服的幸福公鹿「鹿逍遙」裝置藝術，今在台61線口湖休息站揭幕。圖／公路局提供

