台南藍晒圖「食神灶動」美食嘉年華 千人大啖秋日海鮮

料理包市場持續升溫，消費者追求省時便利，更重視食材安心與價格合理；台南在地食品電商「津選生活」今在藍晒圖文創園區舉辦「食神灶動美食嘉年華」，吸引不少民眾參與，從試吃到廚藝秀熱鬧非凡，同時推出3款新調理包，讓民眾大啖秋日海鮮。

業者吳榕珮說，現代人工作節奏快速、生活成本提高，小家庭父母回家往往對於親自下廚烹調料理已是心有餘而力不足，此時調理包就是好吃又快速的解決方案，今年推出3款調理包，緋紅馥鴨、羅勒海語青醬及雲映龍蝦白醬義大利麵，不僅是調理包，更希望有「家的味道」。

其中，緋紅馥鴨義大利麵以櫻桃鴨胸搭配番茄紅醬；羅勒海語青醬義大利麵則以豪華海鮮搭配清爽青醬；雲映龍蝦白醬義大利麵以整尾龍蝦與絲綢感白醬打造，此次配合秋季海鮮盛產，主打小家庭也能輕鬆享受五星級料理。