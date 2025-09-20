台南藍晒圖「食神灶動」美食嘉年華 千人大啖秋日海鮮

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
現代人工作節奏快速、生活成本提高，調理包就是好吃又快速的解決方案，台南在地食品電商業者今在藍晒圖文創園區舉辦「食神灶動美食嘉年華」，邀請民眾大啖秋日海鮮。記者萬于甄／攝影
料理包市場持續升溫，消費者追求省時便利，更重視食材安心與價格合理；台南在地食品電商「津選生活」今在藍晒圖文創園區舉辦「食神灶動美食嘉年華」，吸引不少民眾參與，從試吃到廚藝秀熱鬧非凡，同時推出3款新調理包，讓民眾大啖秋日海鮮

業者吳榕珮說，現代人工作節奏快速、生活成本提高，小家庭父母回家往往對於親自下廚烹調料理已是心有餘而力不足，此時調理包就是好吃又快速的解決方案，今年推出3款調理包，緋紅馥鴨、羅勒海語青醬及雲映龍蝦白醬義大利麵，不僅是調理包，更希望有「家的味道」。

其中，緋紅馥鴨義大利麵以櫻桃鴨胸搭配番茄紅醬；羅勒海語青醬義大利麵則以豪華海鮮搭配清爽青醬；雲映龍蝦白醬義大利麵以整尾龍蝦與絲綢感白醬打造，此次配合秋季海鮮盛產，主打小家庭也能輕鬆享受五星級料理。

吳榕珮提到，根據市場數據顯示，義大利麵是台灣近5年麵食結構中成長幅度最強的商品，此次活動現場熱烈反應更驗證市場潛力，未來將持續研發新品，鎖定小家庭與年輕世代，讓快速料理成為兼顧美味與健康的日常選擇。

台南 海鮮 料理包

