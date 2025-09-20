台南美展頒獎 黃偉哲：2026年各類第一名獎金翻倍

快訊

中央社／ 台南20日電

「2025台南美展」今天在台糖長榮酒店頒獎，台南市長黃偉哲更在場宣布，明年台南美展各大類第一名獎金翻倍，鼓勵持續創作。

黃偉哲今天頒發獎座給2025台南美展六大類第一名得獎者，其中包括「台南獎」3名得主，分別是書法類蔡玉蓮、東方媒材類陳婕宜、立體造型類龍美君。

黃偉哲表示，台南美展是台灣歷史最悠久的地方美展之一，也是培育藝術新秀重要平台；市府將持續打造讓各類作品被看見的舞台，讓所有創作在藝術專業領域和市場受到肯定。

市府指出，2025台南美展吸引589名參賽者報名，最終128件作品脫穎而出，展現豐沛藝術創作能量。得獎作品已在台南文化中心各藝廊展出，展期從9月19日至10月19日。

此外，台南美展也首度和在地藝廊「甘樂阿舍」合作，推出台南美展衛星展「關係試煉-台南獎聯展」，透過作品間的對話探索創作關係與媒材實驗，開拓藝術更寬廣可能性，擴大藝術的社會影響力。

關係 黃偉哲

