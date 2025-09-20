秋節近嘉義市食安三金獎登場 餐飲烘焙業者榮獲肯定

嘉義市以美食聞名，觀光熱潮帶動食品安全重要性。市府衛生局上午在福容VOCO酒店舉辦食品安全「金質獎」與烘焙業「金麥方獎」頒獎典禮，市長黃敏惠頒獎，現場邀請業者展示美味餐食，象徵市府與業者攜手守護食安，讓市民與遊客能「安心吃、開心買」。

嘉市109年全國首創「金質獎」，之後再擴展至烘焙業「金麥方獎」及飲冰品業「金搖獎」，逐步建立完整的「食安三金獎」品牌。今年衛生局完成350家次的餐飲業輔導查核，共有144家業者通過評核，其中55家獲優級、22家良級，更有67家業者連續兩屆蟬聯「金質獎」，展現難得的持續力。

烘焙業方面，衛生局實地訪查52家業者，檢視環境、設備與人員衛生，並針對產品進行金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌與李斯特菌檢驗，最終有49家脫穎而出，榮獲「金麥方獎」。市府強調，這些業者不僅堅持品質，更以高度責任感守護消費者健康。

黃敏惠表示，食品安全是民眾最重視的課題，市府多年輔導與專業並行，與業者密切合作，從源頭到檢驗層層把關。她特別感謝高雄餐旅大學協力推動「食品業者衛生安全提升計畫」，組成專業團隊進行輔導、評核與查核，確保餐飲品質與衛生水準。正如影視音樂界有「三金獎」，嘉市逐步打造屬於餐飲領域的「食安三金獎」。未來市府將持續推動業者升級與創新，並結合高齡友善、失智照護等政策，讓餐飲服務更貼近不同族群需求，營造「吃得安心、買得放心」的消費環境。