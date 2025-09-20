第14隻幸福公鹿「鹿逍遙」 雲林口湖休息站亮相

快訊

中央社／ 雲林縣20日電
公路局第14隻幸福公鹿塑像「鹿逍遙」20日在台61線246K雲林口湖休息站亮相，盼透過融入布袋戲概念的「鹿逍遙」設立，展現休息站兼具交通服務與文化傳承的多重功能，打造兼具文化意涵與旅途守護功能的休息站亮點。（公路局提供）中央社
公路局第14隻幸福公鹿塑像「鹿逍遙」20日在台61線246K雲林口湖休息站亮相，盼透過融入布袋戲概念的「鹿逍遙」設立，展現休息站兼具交通服務與文化傳承的多重功能，打造兼具文化意涵與旅途守護功能的休息站亮點。（公路局提供）中央社

公路局第14隻幸福公鹿塑像「鹿逍遙」今天正式於台61線246K雲林口湖休息站亮相，帶入布袋戲的設計理念，打造兼具文化意涵與旅途守護功能的休息站亮點。

公路局雲嘉南區養護工程分局今天發布新聞稿，「鹿逍遙」今天正式於台61線246K雲林口湖休息站亮相。雲林縣副縣長謝淑亞、公路局長林福山等人一同為塑像揭幕。

公路局說，以雲林在地布袋戲文化出發，「鹿逍遙」帶入「偶戲說公路，駕駛更穩固」設計理念，透過「鹿逍遙」的設立，期望能展現休息站兼具交通服務與文化傳承的多重功能，打造兼具文化意涵與旅途守護功能的休息站亮點。

公路局指出，口湖休息站是全國第一個設在省道的休息站，「麻雀雖小，五臟俱全」，停車、廁所、飲食等服務都有，也有「小農市集」販售口湖的農特產，除提供用路人使用，也能引進人潮，活絡在地經濟、促進地方創生，更可作為觀光景點。

