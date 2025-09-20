快訊

未獲邀媒體藍黨魁選舉辯論！卓伯源「踢館」痛批：可以這樣搞嗎？

YouTuber東眼山錄美景…遇「Gopro裸男討合照」 山友罵：雙北桃園橫行

超天使浪橘被送進收容所 狂蹭志工不想被關籠「請別離開我好嗎」

嘉義縣上半年預售屋交易降溫 地政處：量縮價穩

中央社／ 嘉義縣20日電

嘉義縣地政處今天表示，今年上半年受央行限貸政策影響，縣內預售屋市場交易明顯降溫，推案量與成交件數均較去年同期減少，不過整體房價仍維持穩定，呈現「量縮價穩」的市場趨勢。

地政處發布新聞稿表示，114年上半年嘉義縣全縣預售屋成交285件，平均單價每坪約新台幣28萬元。相較於113年上半年，全縣預售屋成交共有1282件，全縣平均單價每坪約31萬元，呈現降溫趨勢。

地政處說，嘉義縣幅員廣闊、行政區多元，各地房市行情易受到產品型態及行政區域差異波動。今年太保市單價約每坪30萬至36萬元（平均35萬），新港鄉單價約每坪20萬至26萬元（平均22萬），民雄鄉約23至28萬元（平均26萬）。

但以台積電設廠所在地太保市為例，華廈與住宅大樓在113年上半年成交價約每坪23萬至28萬元，114年上半年則為每坪28萬至36萬元，持續上漲。

嘉義 台幣 台積電 預售屋

延伸閱讀

嘉義69歲婦人走在台19慢車道 遭後方機車撞飛傷重不治

「光織影舞」、「東石海之夏」首次同日開幕 網友：難抉擇想趕場

嘉義山區豪雨！159甲線落石砸中汽車 駕駛及時逃出

嘉義農產創新 嘉大與青農推酪梨牛奶健康產品

相關新聞

搶救商圈 雲林縣將斥資11億興建2處地下停車場

雲林縣斗六市區停車位不足，衝擊商圈發展，雲林縣府計畫斥資11億元，在民生南路民生公園、莊敬路中山公園分別興建地下2層的停...

70輛賽車霸氣現身雲林 總價逾4.5億元民眾搶看

雲林縣斗六市公所今在膨鼠森林公園周邊舉辦「2025斗六極限飛馳嘉年華」，現場聚集70輛各式賽車，總價值超過4.5億元，除...

2025麻豆文旦節登場 黃偉哲：減產也要促銷是為豐收年做準備

秋節將近，文旦陸續上市，台南麻豆文旦節今在曾文市政願景園區登場，市長黃偉哲親自發放柚香菜包、雞湯讓民眾品嘗，黃偉哲強調，...

台南孔廟文化節啟蒙大典 黃偉哲為120位小一新生點硃砂開智慧

928教師節即將來臨，全台首學台南孔廟近期今年以「子曰好日子」為主題，舉辦2025孔廟文化節，其中，重頭戲「啟蒙大典－硃...

90歲寶島歌后紀露霞下周回九華山地藏庵 叩謝地藏王菩薩開唱

嘉義市九華山地藏庵25日（農曆8月4日）晚上7時，在地藏庵廣場舉辦「幸福城市感恩夜-寶島歌后紀露霞叩謝神恩演唱會」，這場...

「光織影舞」、「東石海之夏」首次同日開幕 網友：難抉擇想趕場

中秋與雙十連假將近，嘉義市指標性城市品牌活動「光織影舞」10月4日至19日，在北香湖公園登場；嘉義縣「東石海之夏」因7月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。