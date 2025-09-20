嘉義縣上半年預售屋交易降溫 地政處：量縮價穩
嘉義縣地政處今天表示，今年上半年受央行限貸政策影響，縣內預售屋市場交易明顯降溫，推案量與成交件數均較去年同期減少，不過整體房價仍維持穩定，呈現「量縮價穩」的市場趨勢。
地政處發布新聞稿表示，114年上半年嘉義縣全縣預售屋成交285件，平均單價每坪約新台幣28萬元。相較於113年上半年，全縣預售屋成交共有1282件，全縣平均單價每坪約31萬元，呈現降溫趨勢。
地政處說，嘉義縣幅員廣闊、行政區多元，各地房市行情易受到產品型態及行政區域差異波動。今年太保市單價約每坪30萬至36萬元（平均35萬），新港鄉單價約每坪20萬至26萬元（平均22萬），民雄鄉約23至28萬元（平均26萬）。
但以台積電設廠所在地太保市為例，華廈與住宅大樓在113年上半年成交價約每坪23萬至28萬元，114年上半年則為每坪28萬至36萬元，持續上漲。
