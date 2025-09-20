聽新聞
搶救商圈 雲林縣將斥資11億興建2處地下停車場
雲林縣斗六市區停車位不足，衝擊商圈發展，雲林縣府計畫斥資11億元，在民生南路民生公園、莊敬路中山公園分別興建地下2層的停車場，各有200格汽車停車位，將向中央爭取經費，目標明年底前動工，近日將先召開地方說明會。
雲林縣府為解決斗六停車位不足問題，曾在2019年爭取前瞻建設經費，獲交通部補助8億元興建鎮西國小操場地下停車場、斗六民生公園地下停車場及虎尾公安立體停車場，但鎮西國小、民生公園都因地方反對，計畫胎死腹中，僅虎尾公安停車場順利興建，並於今年啟用。
雲林縣交通工務局長汪令堯表示，近年斗六市民生南路與莊敬路兩商圈停車位一格難求，衝擊商圈店家生意，加上社口商圈興起，兩商圈店家逐漸外移，市公所及多位地方民代多次表達希望設置停車場，降低商圈衝擊。
汪令堯表示，縣府與斗六市公所開會討論後，計畫重啟斗六民生公園地下停車場案，拯救民生南路商圈，另在莊敬路的中山公園也興建地下停車場，中山公園10月3日將召開地方說明會，民生公園停車場近日將規畫召開。
民生公園地下停車規畫保留地面上公園綠地等設施，地下1層96格停車位、地下2層104格，共計200格，出入口都在民生南路。中山公園地下停車場保留地面原公園設施，地下1、2層各100格停車位。
汪令堯表示，2019年時民生公園地下停車場工程經費估算2.8億元，現因原物料飆漲要5.5億元，中山公園停車場概估約需5.3億元，因前瞻基礎建設補助停車場已關門，縣府預計在明年5月前完成規畫設計，向中央爭取補助，預計明年底前發包動工。
