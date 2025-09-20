2025麻豆文旦節登場 黃偉哲：減產也要促銷是為豐收年做準備

秋節將近，文旦陸續上市，台南麻豆文旦節今在曾文市政願景園區登場，市長黃偉哲親自發放柚香菜包、雞湯讓民眾品嘗，黃偉哲強調，今年麻豆文旦產量雖然減產，但促銷活動還是要繼續，待明年產量回歸豐收時，行銷通路才會越來越廣，讓更多消費者可以品嘗麻豆文旦。

黃偉哲提到，麻豆文旦品質一直以來都相當有口碑，因此今年產量減少時，坊間不少傳聞指有其他地方想要仿造麻豆文旦，或是收購麻豆文旦貼紙，面對這樣不好的情況，會請區公所、農會加強把關，也為通路把關，讓農民收益能夠提升，消費者品嘗到最好吃的文旦。

麻豆文旦今年因受到颱風丹娜絲影響，減產剩約2成，不過後續即將登場的紅文旦、大白柚等損失不大，其中，「日月翔果園」王姓果農說，颱風期間紅文旦、大白柚等尚未成熟，果實蒂頭相對結實，因此被風吹落的影響較少，僅約損失3成，因此歡迎大家可多多品嘗紅文旦。

麻豆區公所表示，今年以「柚佑麻豆・安康曾文」為主題在曾文市政願景園區舉辦麻豆文旦節，規畫農創市集、農產品展售、商圈伴手禮、彩繪比賽及社區表演等精彩內容，中午則準備各500份柚香菜包與雞湯，吸引不少民眾排隊領取，大家品嘗後都直呼「好吃！」。