70輛賽車霸氣現身雲林 總價逾4.5億元民眾搶看
雲林縣斗六市公所今在膨鼠森林公園周邊舉辦「2025斗六極限飛馳嘉年華」，現場聚集70輛各式賽車，總價值超過4.5億元，除了靜態車站，現場也有直線加速表演，吸引許多民眾圍觀。
斗六市長林聖爵表示，以往大家對賽車活動的觀念，幾乎都是改裝車、不合法的飆車等負面印象，他坦言要舉辦今天的活動要很有膽量跟膽識。
林聖爵表示，為扭轉大家觀念，讓民眾認識賽車是很正向的活動，這次嘉年華以「推廣運動車界文化」為核心，透過嚴謹規畫讓車迷與民眾能近距離體驗專業車輛魅力，包括車手資格審查及車輛篩檢，過程非常嚴謹。
這次展出車種涵蓋經典日系跑車 Nissan Skyline GT-R、限量收藏車及特色合法改裝車，提供觀眾珍稀體驗。
台灣國際汽機車競技交流協會會長蕭炤和表示，這次靜動態車輛約70輛，總價值逾4.5億元，現場最貴的賽車一輛價值800多萬元。
林聖爵表示，希望藉由此次活動結合本市地方觀光資源，讓遊客可以盡情暢玩斗六，為斗六帶來新活力，帶來人潮與提升經濟效益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言