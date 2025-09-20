70輛賽車霸氣現身雲林 總價逾4.5億元民眾搶看

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市公所今在膨鼠森林公園周邊舉辦「2025斗六極限飛馳嘉年華」，現場聚集70輛各式賽車，總價值超過4.5億元。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市公所今在膨鼠森林公園周邊舉辦「2025斗六極限飛馳嘉年華」，現場聚集70輛各式賽車，總價值超過4.5億元，除了靜態車站，現場也有直線加速表演，吸引許多民眾圍觀。

斗六市長林聖爵表示，以往大家對賽車活動的觀念，幾乎都是改裝車、不合法的飆車等負面印象，他坦言要舉辦今天的活動要很有膽量跟膽識。

林聖爵表示，為扭轉大家觀念，讓民眾認識賽車是很正向的活動，這次嘉年華以「推廣運動車界文化」為核心，透過嚴謹規畫讓車迷與民眾能近距離體驗專業車輛魅力，包括車手資格審查及車輛篩檢，過程非常嚴謹。

這次展出車種涵蓋經典日系跑車 Nissan Skyline GT-R、限量收藏車及特色合法改裝車，提供觀眾珍稀體驗。

台灣國際汽機車競技交流協會會長蕭炤和表示，這次靜動態車輛約70輛，總價值逾4.5億元，現場最貴的賽車一輛價值800多萬元。

林聖爵表示，希望藉由此次活動結合本市地方觀光資源，讓遊客可以盡情暢玩斗六，為斗六帶來新活力，帶來人潮與提升經濟效益。

