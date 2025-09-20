嘉義市管樂團成立31年 演出「爵戀嘉城」音樂會

嘉義市管樂團今晚舉辦成立31年主題音樂會「爵戀嘉城」，邀請薩克斯風演奏家蔡佳修同台，以爵士樂的自由奔放結合管樂團多層次的音色，展現出截然不同的藝術風貌。

嘉義市管樂團行政總監鄧杰翔接受中央社記者訪問說，今晚7時30分在嘉義市文化局音樂廳演出的「爵戀嘉城」音樂會，最大亮點是與蔡佳修合作演出樂曲Saxpack，進行即興、自由薩克斯風獨奏。對搭配的管樂團而言是極大的挑戰，卻可帶給樂迷極大的享受。

鄧杰翔表示，蔡佳修曾獲日本濱淞國際管樂研習會「新人賞」，並與多個國內外重量級樂團合作。現為愛樂薩克斯風室內樂團團長、多所大學音樂系擔任教授，亦是YAMAHA薩克斯風樂器代言人。

「爵戀嘉城」音樂會節目冊指出，Saxpack奧地利作曲Otto M. Schwarz於2009年為維也納警察管樂團百年慶所創作，是一首融合電影配樂感、爵士節奏與現代薩克斯風技巧的精彩作品。薩克斯風旋律時而奔放華麗，如街頭追逐；時而內斂低語，宛如夜色中靜謐的爵士時光。

鄧杰翔強調，整場音樂會的曲目都帶著爵士風格，甚至大家熟悉的進行曲星條旗（The Stars and Stripes Forever）也改編成爵士版，讓觀眾跟著音樂遨遊世界，聽見西班牙的陽光、非洲的低語、紐奧良的狂歡、希臘的傳說、還有屬於嘉義的在地溫度。歡迎今晚來聆聽。

此外，音樂會現場準備免費限量專屬好禮，回饋今晚入場的觀眾朋友。凡持當日票券入場，即可免費兌換飲品及小吃，期盼讓每一名到場的朋友都能感受到樂團的心意與溫暖。