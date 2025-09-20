台南孔廟文化節啟蒙大典 黃偉哲為120位小一新生點硃砂開智慧

928教師節即將來臨，全台首學台南孔廟近期今年以「子曰好日子」為主題，舉辦2025孔廟文化節，其中，重頭戲「啟蒙大典－硃砂啟智」儀式，今由市長黃偉哲依循古禮親自為120位小一新生點硃砂、開智慧，象徵學習之路開端，也期許學童勇敢探索、開創美好未來。

黃偉哲致詞時表示，「望女成鳳、望子成龍」是天下父母親所期盼的，因此，點硃砂、開智慧儀式向來是十分熱門，今年共120位名額一開放就秒殺，也吸引許多外縣市親子前來參訪全台首學孔廟，了解孔子的故事和歷史；透過該項儀式祝福，希望學子們未來學習一路順遂。

文化局表示，今年主題靈感來自孔廟前府前路的「子曰」石碑，常被誤讀為「日子」，而「子曰好日子」除展現文字回文的趣味，也蘊含論語中孔子與弟子們的生活哲學；台南自古以來就是一座充滿生活感的城市，且孩子不必死背課本裡的古蹟，因為歷史古蹟與文化早已融入日常風景。

文化局也提到，啟蒙大典硃砂啟智儀式年年廣受家長與學生喜愛，且遵循古禮進行，由以成書院禮生引領市長、新生與家長穿越「禮門」進入大成殿，行啟蒙禮後，再依序行「義路」、遊「泮池」，寓意「入則學禮，出則行義」，完成儀式的新生，皆可獲象徵祝福的「聰明包」。