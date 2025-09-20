快訊

台南孔廟文化節啟蒙大典 黃偉哲為120位小一新生點硃砂開智慧

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左二）今出席孔廟文化節啟蒙大典活動，為120位剛入學的小一新生點硃砂、開智慧，象徵未來學習一路順遂。圖／南市府提供
928教師節即將來臨，全台首學台南孔廟近期今年以「子曰好日子」為主題，舉辦2025孔廟文化節，其中，重頭戲「啟蒙大典－硃砂啟智」儀式，今由市長黃偉哲依循古禮親自為120位小一新生點硃砂、開智慧，象徵學習之路開端，也期許學童勇敢探索、開創美好未來。

黃偉哲致詞時表示，「望女成鳳、望子成龍」是天下父母親所期盼的，因此，點硃砂、開智慧儀式向來是十分熱門，今年共120位名額一開放就秒殺，也吸引許多外縣市親子前來參訪全台首學孔廟，了解孔子的故事和歷史；透過該項儀式祝福，希望學子們未來學習一路順遂。

文化局表示，今年主題靈感來自孔廟前府前路的「子曰」石碑，常被誤讀為「日子」，而「子曰好日子」除展現文字回文的趣味，也蘊含論語中孔子與弟子們的生活哲學；台南自古以來就是一座充滿生活感的城市，且孩子不必死背課本裡的古蹟，因為歷史古蹟與文化早已融入日常風景。

文化局也提到，啟蒙大典硃砂啟智儀式年年廣受家長與學生喜愛，且遵循古禮進行，由以成書院禮生引領市長、新生與家長穿越「禮門」進入大成殿，行啟蒙禮後，再依序行「義路」、遊「泮池」，寓意「入則學禮，出則行義」，完成儀式的新生，皆可獲象徵祝福的「聰明包」。

此外，2025孔廟文化節將持續到28日，文化局今年也攜手孔廟文化基金會及台南市國學書院傳統文化基金會，推出「國學生活化」系列活動，透過體驗方式，帶領市民與遊客重新發現孔廟蘊藏於生活與文化中的新意，讓孔廟成為實踐「好日子」的生活場域。

台南市長黃偉哲（左二）今出席孔廟文化節啟蒙大典活動，為120位剛入學的小一新生點硃砂、開智慧，象徵未來學習一路順遂。圖／南市府提供
孔廟 台南 文化局

