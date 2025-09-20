90歲寶島歌后紀露霞下周回九華山地藏庵 叩謝地藏王菩薩開唱
嘉義市九華山地藏庵25日（農曆8月4日）晚上7時，在地藏庵廣場舉辦「幸福城市感恩夜-寶島歌后紀露霞叩謝神恩演唱會」，這場演出是地藏王菩薩聖誕系列活動重頭戲，邀請近90歲寶島歌后紀露霞主持領銜獻唱，並集結文香、金澎、貝蒂、鳥來阿嬤（吳敏）、林秀珠等歌手同台演出，預料將吸引大批樂迷和信眾到場共襄盛舉。
民俗鬼月明天鬼門關閉，九華山地藏庵每年農曆7月底舉行「盂蘭盆拔薦超度暨長生消災法會」，是嘉義重要宗教民俗盛事，隨後慶祝地藏王菩薩聖誕活動。今年除明華園歌仔戲（黃團）22日至24日3天公演外，特別加碼25日晚間7時紀露霞叩謝神恩演唱會，別具文化與信仰意義。
紀露霞與嘉義緣分深厚，她多年來固定參與廟方法會，擔任水燈船車隊前導車廣播義工，全程參與施放水燈儀式。今年她看到廟方回顧民國100年舉辦「懷舊老歌演唱會」的影像後，深受感動，決定在今年菩薩聖誕再次開唱，以歌聲叩謝神恩，並感恩一路支持的歌迷。
紀露霞曾因年事已高一度想退出舞台，但在好友文香勸說下改變心意。她說，「我才知道自己雖然年紀大了，但繼續唱歌能鼓勵同輩歌手，也能陪伴長輩歌迷。」她認為，在高齡化社會中，唱歌與聽歌是長者最喜愛的活動，她願意持續歌唱，直到唱不動為止。
現年近90歲的紀露霞，仍固定每周2天開班教唱，鼓勵長者走出家門保持社交，不要把自己封閉起來。她笑說，自己對健康很隨性，「不做健康檢查，順其自然，快樂過生活最重要。」這場幸福城市感恩夜不僅是宗教慶典，更是承載文化記憶的音樂饗宴。紀露霞以高齡之姿將再度站上舞台，以她獨特歌聲和人生故事，為嘉義幸福城市留下一夜難忘感動。
