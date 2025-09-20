「奧德賽號」郵輪停靠安平港 旅客停留台南2天

快訊

中央社／ 台南20日電

號稱「海上移動住宅」或「海上別墅」的國際郵輪「奧德賽號」（Odyssey）今天上午停靠台南安平港，台南市長黃偉哲到場迎接預定停留台南2天的296名國際旅客。

黃偉哲贈送秋季農特產梅柚片及觀光摺頁給旅客，現場安排戰鼓、八家將與三太子藝陣迎賓，歡迎旅客探索台南歷史文化。

黃偉哲表示，南市府將提供旅遊服務，讓旅客有美好回憶，日後有機會重遊台南，也希望未來吸引更多國際郵輪高端旅客造訪。

南市府說，「奧德賽號」旅客是高端旅遊族群，將安排英語旅服人員駐點提供旅遊諮詢服務，整理「台灣好行」及安平港周邊景點遊程資訊，協助旅客規劃台南2日遊行程。

「奧德賽號」是巴拿馬籍郵輪，船長196公尺，船寬23公尺，總噸位2萬4000多公噸，吃水深度5.4公尺，由美國住宅郵輪公司（Villa Vie Residences）以住宅郵輪（Villa Vie）方式營運。

「奧德賽號」乘客可選擇搭船環球航程或依需求選短期航段，「居住」在船上環遊世界。這次航段從日本石垣島出發，停靠花蓮港與基隆港後，停泊安平港2天。

