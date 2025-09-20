「光織影舞」、「東石海之夏」首次同日開幕 網友：難抉擇想趕場

中秋與雙十連假將近，嘉義市指標性城市品牌活動「光織影舞」10月4日至19日，在北香湖公園登場；嘉義縣「東石海之夏」因7月6日丹娜絲斯颱風影響，從往年夏季延至10月4日至6日，在東石漁人碼頭舉行，2大指標性城市品牌活動2地活動，首次開幕同日啟動，都是大卡司表演，讓網友直呼「難以抉擇」、「不知要趕哪一場」。

嘉市「光織影舞」今年以迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」為主題，規畫結合光影、音樂與舞台奇幻饗宴。假日每晚7時到8時都有演出，10月4日開幕晚會邀請亞洲指標性魔幻術師吳冠達帶來「夢境魔幻秀」。吳冠達曾在金曲獎與蔡依林合作，也指導過556、911等偶像團體表演，這次與拉斯維加斯幻術團隊攜手，將帶來媲美國際大秀的震撼舞台。

開幕當晚還有實力派歌手輪番登台，包括以「對的人」、「哪裡都是你」走紅的鐵肺歌后戴愛玲，以及以「手放開」、「眼底星空」擄獲粉絲的情歌王子李聖傑，湖畔夜空勢必在光影與音符交織下，綻放最浪漫的樂章。

與此同時，嘉義縣「東石海之夏」則端出豪華卡司，包括本土天團911、人氣歌手鼓鼓呂思緯、「金曲製造機」蕭秉治、創作才女文慧如、質感組合陳優、實力唱將徐偉翔，以及

台語歌手曾偉忠等，3天連假將帶來接力演出，營造熱力四射的漁港夜晚氛圍。

消息曝光，嘉義社群掀起熱烈討論，許多人直呼「卡司都強大」、「想兩邊都看」，但由於嘉義市區到東石漁人碼頭仍有一段車程，不少人開始規畫「趕場」行程。不過，相較於嘉義縣僅在連假3天舉行的「海之夏」，嘉義市「光之影舞」長達15天，民眾若無法同時參與，仍能在其他日期觀賞市區活動。兩地卡司陣容各具特色，勢必為嘉義在地與全台遊客帶來雙重精彩的秋節慶典，也為嘉義生活圈注入滿滿活力。