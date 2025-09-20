嘉義市鐵路高架最後拼圖 「水上車輛基地」逐步成形

嘉義市鐵路高架工程進入關鍵階段，最後一塊拼圖「水上車輛基地」2024年動工整地以來，已經施工超過半年。鐵道局臉書公布最新控拍鳥瞰影片，向外界展示這座兼顧交通運輸、生態保育與低碳發展的新基地，如何一步步從荒地走向成形。

水上車輛基地預定2028年4月完工，基地面積超過22公頃，相當於37座足球場。雖然仍處於施工初期，但輪廓已逐漸浮現。基地內將設置29股夜間停留線、16股檢修及調度線，並規劃20棟建築物，包括檢修庫、材料倉庫、車輪車床工廠及辦公設施。未來將成為列車保養、洗車與檢修的重要據點，提升嘉義鐵路營運效率。

鐵道局說，水上車輛基地施工過程並非一帆風順，7月6日丹娜絲斯颱風及隨後西南氣流帶來強降雨，導致工區大範圍積水，一度全區淹沒。工程團隊緊急搶排積水，確保機具與建材安全，雖然進度受到考驗，但仍展現強大韌性，快速完成重整，讓工程持續推進。

鐵道局表示，水上車輛基地不僅是交通建設，也是一座融合環保與防災功能的智慧園區。設計上導入綠建築理念，規劃6.8公頃生態保育區，以生態工法設置滯洪池，並種植千餘棵台灣原生喬木，不僅能在豪雨時發揮滯洪減災效果，更打造出生態棲息的綠色空間，猶如「秘密花園」。