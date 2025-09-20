鬼門將關…城隍夜巡諸羅城 9尊巨型神偶、百米巨龍22日齊聚嘉義

民俗鬼門將關，宗教盛事國定古蹟嘉義城隍夜巡諸羅城，後天22日（農曆8月1日）在城隍廟及中央噴水圓環盛大登場，今年活動延續傳統科儀，結合創意與國際視野，將帶來百米巨龍重現、九尊巨型神偶首度亮相等多重亮點，預料將吸引全國與國際信眾、觀光客蜂擁而至。城隍廟董事長賴永川獲聘國策顧問，賴清德總統白天將參加扶轎。

城隍夜巡由來已久，相傳因農曆7月鬼門關後，仍有好兄弟逾假不歸，城隍爺便在8月初一夜巡諸羅城，召喚孤魂野鬼回歸陰間，以保佑地方平安，形成嘉義市最具代表性的無形文化資產。今年夜巡盛典首次邀請六大城隍廟參與搭壇，包括金門浯島、澎湖文澳、恆春、南方澳、台北霞海及新竹都城隍廟，象徵台灣南北離島城隍齊聚嘉義，堪稱宗教文化交流的盛舉。民眾可一次親炙各地城隍爺神威，體驗獨特的文化觀光魅力。

活動最受矚目傳統科儀「夯枷」將再度舉行，參與者以紙枷象徵懺悔與除罪，藉火化紙枷洗去霉運，重新出發。另有「人模鬼樣 神鬼魅影」創意踩街競賽，參賽者將以鬼怪造

型從城隍廟走上中正、文化、民族、國華街，最後抵達噴水池加入夜巡，冠軍可獲2萬元獎金，為廟會增添年輕活力。夜巡隊伍傍晚6時20分在中央噴水圓環集結，壓軸演出包括「百人巨龍九子陣」，需要160名人力合力舞動，場面磅礡；隨後6時50分更有九尊巨型神偶首次現身，其中謝必安將軍高達4公尺、范無救將軍3公尺高，象徵傳統信仰與當代創意的融合，將帶來前所未有的視覺震撼。