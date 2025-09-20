聽新聞
10月東北季風期將到 濁水溪揚塵憂捲土重來
今年暑期受颱風豪雨衝擊，濁水溪水位暴漲改變流路，原有植被的灘地被泥沙覆蓋，使裸露面積暴增155公頃，避免即將到來的季風帶來嚴重沙害影響沿岸居民，連日來水利署第4河川分署對高風險灘區展開水覆蓋及布設防塵網共613公頃，因應秋冬可能再起的沙塵暴。
濁水溪揚塵數十年來困擾西螺、二崙、崙背及麥寮等地居民生活，經中央、地方跨部會治理，揚塵事件日已從原本數十天大幅下降，2022年只剩2天、2023年5天，去年受凱米颱風重創，多年的防制工法幾付之東流，4河分署加緊腳步復建，揚塵事件日已增至13天。
副分署長張朝恭說，今年丹娜絲颱風及連續豪雨後，無人機空拍追蹤7月的裸露面積達106公頃，8月更增至261公頃；眼看10月東北季風期即將到來，為降低揚塵衝擊居民生活，已緊急召開揚塵防制會議，規畫防制面積467公頃，並針對各區高風險點位展開第一波防制作業，包含空撒草籽、覆蓋稻草蓆與水覆蓋等作業。
張朝恭說，據氣象署預報颱風樺加沙可能影響台灣，會持續監控濁水溪河道內水位變化，及裸露灘地分布狀況，隨時滾動調整防制及改善策略。
